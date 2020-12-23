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Dolarda yatay seyir sürüyor

Dolar kurunda yarın yapılacak TCMB PPK öncesi sakin seyir sürüyor.
Dolarda yatay seyir sürüyor

Hafta başında virüs korkusuyla küresel çapta değer kazanan dolarda endeks 90.50 seviyesinde tutunurken TL diğer para birimlerine göre sınırlı değer kaybettikten sonra bunların önemli bölümünü geri aldı ve yatay seyrine devam ediyor.

Geçen haftayı 7.62'den kapatan kur pazartesi günü 7.75'i zorladıktan sonra tekrar 7.65 bandına çekildi ve burada sınırlı dalgalanıyor.

TCMB' Başkanı Naci Ağbal’ın göreve geldikten sonra politika faizinin yüzde 15’e çıkarması ve sıkı para politikası uygulamasının devam edeceğini açıklaması ile gerileyen dolar kuru 8.58'den gerilemişti. Piyasalarda yarın yapılacak PPK'da 150 bp civarı bir faiz artışı fiyatlanıyor.

23 Aralık sabahı dolar/TL 7.6515'te, petrol fiyatlarındaki düşüş ise devam ediyor.

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