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Dolar'dan yeni rekor, 16 TL'yi aştı

Dolar ve avro güne yeni rekorlarla başladı.
Dolar'dan yeni rekor, 16 TL'yi aştı

Dün açıklanan Merkez Bankası faiz indrimi sonrası dolar ve avrodaki hareketlilik bugün de devam etti.

Dolar güne rekor tazeleyerek başladı, avro ise 18 TL sınırını aştı.

Dolar 16,02 TL, avro 18,17 TL'den işlem görüyor.

Dolar/TL dün Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından 15,77'ye kadar yükselmişti.

Dolar yeni güne de 15,70 liradan başladı. Sabah saatlerinde 15,90 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Dün 17,84'e kadar yükselen euro/TL ise 18,07 civarında değerleniyor.

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı dün açıklandı.

TCMB, son 3 ayda olduğu gibi aralık ayında da faiz indirimlerine devam etti ve faizi 100 baz puan indirdi.

 

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