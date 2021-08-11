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Doların gözü ABD'de

Dolar yeni güne 8.60 liradan başladı. Kurun seyrinde bugün ABD'de açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisi etkili olacak
Doların gözü ABD'de

Dün haziran ayı işsizlik oranının yüzde 10.6 ile bekelnetilerden olumlu gelmesi ve doların küresel olarak zayıflamasıyla dolar/TL 8.65'ten 8.60'a gerilemişti. Dolar yeni güne de 8.61 liradan başladı.

Bugün doların seyrinde ABD'de 15.30'da açıklanacak temmuz ayı enflasyon verisi etkili olacak. Enflasyonun beklentileri aşması Fed'in daha sıkı bir politikası benimsemesine yol açabilir. Bu sebeple veri piyasalar tarafından dikkatle takip ediliyor.

Ancak Goldman Sachs, bugün açıklanacak enflasyon verilerine ilişkin raporunda dolarda devam eden yükseliş için neden görmediğini ifade ederken Fed'in 2023 yılı 3. çeyreğine kadar faiz artırmasının beklenmediğini tekrarladı.

Değerlendirmede ABD'de mali teşviklerin azalması ile büyüme hızında ve enflasyonda yavaşlama olabileceği kaydedildi. Bunun da Fed'in faizi daha uzun süre değiştirmemesine imkan tanıyacağı yorumu yapıldı.

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