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Dolar/TL 7,87 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarıyla dün yüzde 5'e yakın değer kaybederek 7,78'e kadar gerilemesinin ardından bugün yüzde 1'lik artışla 7,87 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar/TL 7,87 seviyesinden işlem görüyor

Dün 8,20'nin üzerini test eden dolar/TL, Erdoğan'ın "ekonomideki yeni dönem" açıklamalarıyla hızla düşüşe geçti. Dün yaklaşık yüzde 5 değer kaybeden dolar/TL, en düşük 7,8747'yi görmesinin ardından günü önceki kapanışın yüzde 4,4 altında 7,7966'dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 7,8740'tan işlem görüyor.

Avro/TL, dün en düşük 9,1667 seviyesine kadar gerilemesinin ardından şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 9,2710'dan, sterlin/TL de yüzde 0,8 değer kazancıyla 10,3920'den satılıyor.

Dolar endeksi yatay bir seyirle 93,1 seviyesinde dengelendi. Avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,1760 seviyesinden alıcı buluyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Türk lirası varlıklara talebin arttığını belirten analistler, uluslararası piyasada Türkiye'nin risk priminin (CDS) 450 seviyelerinden 400'e kadar gerilediğine dikkati çekti.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşmalarının yanı sıra ABD'de enflasyon, İngiltere'de büyüme ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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