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Dolar/TL'de ani hareketlilik

Günü 8.43 seviyelerinden kapatan Dolar/TL kuru, akşam saatlerinde 8.5442 seviyelerine kadar yükseldi.
Dolar/TL'de ani hareketlilik

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın "Faiz oranları olağanüstü düşük seviyede" açıklamasından sonra, Dolar/TL kurunda hareketlilik yaşandı.

Güne 8.4620 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru, Saat 19.30 sıralarında 8,5442 TL'yi gördü. Ardından bir miktar geri çekilerek saat 21.50 itibariyle 8.5210 seviyelerine geriledi.

Euro/TL kuru ise aynı 10,4181 TL'den işlem görüyor. Euro/TL gün içinde en düşük 10,292, en yüksek ise 10,435 seviyelerini gördü.

ABD Hazine Bakanı Yellen, Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Salgına yönelik harcamalar nedeniyle borcumuzun gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranında artış oldu. Faiz oranları olağanüstü seviyede düşük. Toparlanmadan sonra bile çoğu ekonomist bunun devam edeceğine inanıyor." ifadelerini kulandı.

Öte yandan ABD Başkanı Biden’ın altyapı yatırımlarını artırmak için 6 trilyon dolarlık bütçe teklif edeceği bildirildi.

Gelişmeler sonrası ABD 10 yıllık tahvil yeniden yüzde 1,60’ın üzerine çıktı

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