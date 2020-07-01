  • BIST 116.682
  • Altın 393,864
  • Dolar 6,8492
  • Euro 7,6987
  • Ankara 23 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 22 °C
»

Doldurulmuş makaron sigara satışında yeni dönem uyarısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkan Vekili Yüksel Denli, "Doldurulmuş makaron sigara satanlara ve ticari amaçla bulunduranlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası geldi" dedi
Doldurulmuş makaron sigara satışında yeni dönem uyarısı

Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlara hapis cezası getirilmesinin ardından gözler uygulamaya odaklandı. Düzenlemeyle yaklaşık 9,5 milyar liralık vergi kaybının önlenmesi hedefleniyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında makaron veya yaprak sigara kağıdının doldurularak satılmasına ilişkin düzenleme yürürlüğe girdi.

Kanun kapsamında, ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdını, içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün ya da tütün harici herhangi bir madde doldurulmuş olarak satanlar, satışa arz edenler, bulunduran ve nakledenlere bugünden itibaren 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığından yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanlara yönelik cezai uygulama ise 1 Temmuz 2021'de yürürlüğe girecek.

Söz konusu maddede tanımlanan fiiller, teşebbüs aşamasında kalmış olsa bile tamamlanmış gibi cezalandırılacak.

Tanımlanan suçların konusunu oluşturan eşyanın değerinin fahiş olması halinde, verilecek cezalar yarısından bir katına kadar artırılabilecek. Eşyanın değerinin hafif olması halinde verilecek cezalar yarısına kadar, pek hafif olması halinde ise üçte birine kadar indirilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkan Vekili Yüksel Denli, AA muhabirine, düzenlemeyle doldurulmuş makarona uygulanacak adli cezanın yürürlüğe girdiğini söyledi.

Denli, "Doldurulmuş makaron satanlara ve ticari amaçla bulunduranlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası geldi. Düzenleme sayesinde kayıt dışılığının önüne geçilmesini hedefliyoruz. Doldurulmuş makaron kayıt dışı ve yasa dışı olduğundan, bunun sigaranın yerine geçtiğini kabul edersek düzenlemeyle yaklaşık 9-9,5 milyar liralık bir vergi kaybının önüne geçmeyi düşünüyoruz." dedi.

Her gün tütün kullanan bireylerin oranı yüzde 28
Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumunun Türkiye Sağlık Araştırmaları verilerine göre, her gün tütün kullanan 15 yaş ve üzeri bireylerin oranı 2016'da yüzde 26,5 iken geçen yıl artarak yüzde 28 olarak hesaplandı.

Söz konusu oran erkeklerde yüzde 41,3, kadınlarda ise yüzde 14,9 düzeyinde bulunuyor. Tütün kullanmayan bireylerin oranı ise 2016'da yüzde 69,4 iken 2019'da yüzde 68,7 oldu. Yaş gruplarına göre incelendiğinde en çok tütün kullanan bireyler yüzde 42,8 ile 35-44 yaş grubunda yer alıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD’de eğitim uçuşu yapan F-16 savaş uçağı düştü01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:50
  • İçişleri Bakanlığı: Türkiye'den gönderilen yabancı terörist savaşçı sayısı 338 oldu01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:45
  • 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:22
  • Türkiye AB'nin seyahat kısıtlaması kararını düzeltmesini bekliyor01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:12
  • İçişleri Bakanı Soylu: Van Gölü'nde teknenin batmasına ilişkin 11 kişi gözaltında01 Temmuz 2020 Çarşamba 10:01
  • İHH, Suriye'ye 6 ayda bin 750 tır yardım ulaştırdı01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:24
  • Türkiye ve dünya gündemi01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:23
  • Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:13
  • Türkiye'den Irak'a tıbbi yardım01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:12
  • Hamas: 1 Temmuz, İsrail'in ilhak planına karşı Filistin ulusal günü olacak01 Temmuz 2020 Çarşamba 09:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti