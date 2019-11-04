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Dolmabahçe Sarayı on binlerin ziyaretine hazırlanıyor

Dolmabahçe Sarayı'nda, 10 Kasım'daki anma töreni için hazırlıklar başladı.
Dolmabahçe Sarayı on binlerin ziyaretine hazırlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı, 10 Kasım'daki anma töreni için hazırlanıyor.

Dolmabahçe Sarayı, Atatürk'ün İstanbul'daki ilk hitabını yaptığı, hayata gözlerini yumduğu ve cenaze töreninin yapıldığı yer olması dolayısıyla büyük önem taşıyor.

Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği Harem Bölümü'ndeki 71 No'lu oda, 10 Kasımlarda on binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı da Dolmabahçe Sarayı'nı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne hazırlıyor. 205 kişilik ekip, on binlerce insanı ağırlayacak olan saray ve çevresinde ziyaretçilerin en rahat ve sorunsuz şekilde ziyaretini gerçekleştirebilmesi yoğun bir mesaiyle çalışıyor.

Korumadan sağlık ve temizlik görevlilerine kadar tüm personel, titizlikle o güne yönelik hazırlıklarını tamamlıyor. Saray personeli sabah 07.00'den, ziyaretin tamamlanacağı saate kadar özveriyle görev yerlerinde olacak.

10 Kasım'da Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu odayı ziyaret etmek isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Hasbahçe'den geçerek sarayın II. Binek Salonu'na ulaşacak.

Halife Merdivenleri ile bir kat yukarı çıkacak ve Mavi Salon'a giriş yapacak. Daha sonra Atatürk'ün çalışma odası, hayata gözlerini yumduğu oda ve banyosunu ziyaret edecek. Ardından Pembe Salon ve Japon Salonu olarak adlandırılan bir sofadan geçerek alt kata inecek ve çıkışa ulaşacaklar.
Dolmabahçe Sarayı, 10 Kasım günleri genel ziyarete kapatılırken, sadece Atatürk'ün çalışma odası, hayata gözlerini yumduğu oda görülebiliyor.

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