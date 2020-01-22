  • BIST 122.949
  • Altın 296,764
  • Dolar 5,9251
  • Euro 6,5627
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 0 °C
»

Dolmabahçe Sarayı'nın duvarından asırlık gazete çıktı

Dolmabahçe Sarayı'nda devam eden restorasyon çalışmaları sırasında, duvar sıvasının altından asırlık gazete parçalarının okunabilen kısımlarında Osmanlı Devleti'nin ilk iki uçağı "Osmanlı" ve "Prens Celaleddin" hakkında bilgi veriliyor.
Dolmabahçe Sarayı'nın duvarından asırlık gazete çıktı

Milli Saraylar İdaresine bağlı Dolmabahçe Sarayı'nın Süfera Salonu'nda devam eden restorasyon çalışmaları sırasında, duvar sıvasının altından asırlık gazete parçaları çıktı.

Osmanlıca ve Fransızca gazete parçalarının, Sultan V. Mehmed Reşad döneminde gerçekleştirilen onarım sırasında dolgu malzemesi olarak kullanıldığı tespit edildi.

Osmanlı'nın ilk iki uçağı hakkında bilgi veriliyor

Osmanlıca gazete sayfalarının okunabilen kısımlarında Osmanlı Devleti'nin ilk iki uçağı "Osmanlı" ve "Prens Celaleddin" hakkında bilgi verilirken, "Prens Celaleddin" uçağının Beyrut'tan Şam'a yaptığı uçuşun sorunsuz olarak gerçekleştirildiği bildiriliyor.

Gazetenin basım tarihinin, 1910'lu yılların başına denk geldiği düşünülürken, dolgu malzemesi olarak kullanılan Fransızca gazetenin ise okunabilen bir köşesinde 1917 tarihi görülüyor.

Süfera Salonu'ndaki restorasyon ve konservasyon çalışmalarında ayrıca duvardaki boya katmanlarının altında tespit edilen ve yağlı boya ile çizildiği anlaşılan eskiz şeklindeki erkek portresinin de saray kalemkarlarının tarihe bıraktığı bir hatıra olabileceği düşünülüyor.

Devam eden restorasyon çalışmalarında daha önce de dikkati çeken ayrıntılar ortaya çıkmış ve salona açılan "elçi kabul odası"nın çatı arasında Osmanlıca not bulunmuştu. Ahşap çatı makasının üzerine kurşun kalemle yazılan ve ancak bir kısmı okunabilen notun "Bekçi Yunus"a ait olduğu anlaşılmıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Karadeniz’de ekiplerin zorlu kar mücadelesi22 Ocak 2020 Çarşamba 10:10
  • Malezya'da 17 bin yıllık taş eşyalar bulundu22 Ocak 2020 Çarşamba 09:59
  • Konyalı terziden mini kıyafetler22 Ocak 2020 Çarşamba 09:53
  • Ordu’da domuz gribi can aldı22 Ocak 2020 Çarşamba 05:17
  • Güvenpark, Mansur Yavaş ve Vizyon22 Ocak 2020 Çarşamba 00:05
  • Âlimin Ölümü Âlemin Ölümü22 Ocak 2020 Çarşamba 00:04
  • Ölümüyle Türkiye'yi yasa boğmuştu! Kahreden notlar ortaya çıktı21 Ocak 2020 Salı 16:35
  • İyiliğe adanmış bir ömür21 Ocak 2020 Salı 10:15
  • Marmara ve iç kesimlerde kar bekleniyor21 Ocak 2020 Salı 09:30
  • Kıbrıs İçin21 Ocak 2020 Salı 00:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti