Dolmuş şoförü 1 milyon liralık altınların bulunduğu emanet paketle kayıplara karıştı

Trabzon’da bir dolmuş şoförü Giresun’da bir şahsa teslim edilmek üzere emaneten aldığı 1 milyon liralık altınların bulunduğu paketi sahibine teslim etmeyerek kayıplara karıştı.