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Dolmuşlarda para alışverişi için yeni yöntem

Sağlık Bakanlığı, minibüs, dolmuş ve halk otobüslerinde koronavirüse karşı alınacak önlemleri ve kuralları belirledi.
Dolmuşlarda para alışverişi için yeni yöntem

Sağlık Bakanlığı, minibüs, dolmuş, halk otobüsleri ve belediye otobüsleri gibi kent içi toplu ulaşım araçlarında koronavirüse (Kovid-19) karşı alınacak önlemleri ve kuralları belirledi. Bakanlığın yayınladığı rehberde, toplu taşım araçlarında ücret ödemesi sırasında el temasını azaltmak için bir kutu içinde para alışverişi yapılması istendi. 

Sağlık Bakanlığı, koronavirüse (Corona virüs) karşı yasakların bir bölümünün kaldırılıp normalleşmeye adım atılmasıyla birlikte, toplu taşım aracı kullanımının artması birlikte, ‘minibüsler, dolmuşlar, halk otobüsleri, belediye otobüsleri ile ilgili alınması gereken önlemleri’ yeniledi. Araçlara maskesiz ve ayakta yolcu alınmayacak.

Bakanlığın hazırladığı, "Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi" ile minibüs, dolmuş ve halk otobüsleri ile belediye otobüsleri için getirilen kurallar şöyle:

ŞÖFÖRLER İÇİN 

-Kovid-19 ile uyumlu belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı vb.) olan şoförler çalışmamalı, sağlık kurumuna gitmelidir.

- Şoförler, son duraklarda sıra beklerken sosyal mesafe kuralına uymalıdır.

- Şoförler, aracın içinde mutlaka maske kullanmalıdır. Yolcularla arasında şeffaf kabin olanlarda şoför maske takmayabilir.

-Maskeler nemlenmesi durumunda değiştirilmelidir. 

- Bu araçlarda ücret ödemesi sırasında el temasını azaltmak için bir kutu içinde para alışverişi sağlanmalıdır.

- Şoförler için kapalı dinlenme alanı olan duraklarda, ticari taksi duraklarında alınması gereken önlemlere uyulmalıdır.

YOLCULAR İÇİN

-Yolcular beklerken sosyal mesafe kuralına uymalıdır.

-Yolcular araçlara binerken ve inerken sosyal mesafe kuralına uymalıdır.

-Araca binen tüm müşteriler maske takmalı ve yolculuk boyunca çıkarmamalıdır. Maske takmayan yolcular araçlara alınmamalıdır.

-Araçlara koltuk sayısı kadar müşteri alınabilir, ayakta yolcu alınmamalıdır.

-Karşılıklı dörtlü koltukların iki koltuğu kullanılmalı, yüz yüze gelinmeyecek şekilde çapraz olarak oturulmalıdır. Farklı özelliği veya niteliği olan diğer araçlarda oturma kuralları ve sosyal mesafeye göre düzenleme yapılmalıdır.

ARAÇLAR İÇİN

-Araçlarda her müşterinin kullanımına yetecek ölçüde alkol bazlı el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya bulundurulmalı, müşteri araca bindiği anda alkol bazlı el antiseptiği veya kolonya kullanmalıdır.

-Damlacık oluşturması nedeniyle araç içinde konuşulmamalı ve bağırılmamalıdır.

- Araçlarda bir mecburiyet olmadıkça su dahil içecek ve yiyecek kullanılmamalıdır.

- Her ilk ve son durak arasındaki sefer tamamlandığında sık dokunulan yüzeyler (kapı kolları, kol dayama/kolçaklar, tutacaklar, cam açma düğmeleri, emniyet kemeri tokalarıdezenfekte edilmelidir.

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