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Dolu dolu çantalar öğrencilere hediye

Keçiören Belediyesi yüz yüze eğitime başlayan ilkokul 1’inci sınıf öğrencilerine içerisinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu çanta hediye etti. 
Dolu dolu çantalar öğrencilere hediye

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımız okul hayatına merhaba dedi. Onların en iyi şekilde yetişmesi için elimizdeki tüm imkânları seferber ediyoruz. Tüm öğrencilerimize yeni dönemde başarılar diliyorum.” dedi.

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Keçiören Belediyesi eğitime destek projesi kapsamında 21 Eylül’de yüz yüze eğitime başlayan anasınıfı öğrencilerine ve ilkokul 1’inci sınıflara kalem, defter, silgi, kuru boya, pastel boya, kalemtıraş gibi kırtasiye malzemelerinden oluşan setle birlikte okul çantası hediye etti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle eğitime, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ile devam eden öğrencilerin yüz yüze eğitime geçmesi durumunda bu öğrencilere de çanta ve kırtasiye malzemesi hediye edilecek. 

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“OKULLARIMIZIN TALEPLERİNE HİÇBİR ZAMAN HAYIR DEMEDİK”
Eğitime destek çalışmaları kapsamında kamu ve özel birçok okulun yenilemesi için yaz boyunca çalışmaların aralıksız devam ettiğini anımsatan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şunları aktardı:
“Milletlerin ve devletlerin kalkınmasında, yücelmesinde ve yükselmesinde eğitimin önemi büyüktür. Okullarımızdan gelen taleplere hiçbir zaman hayır demedik, eğitime destek her zaman önceliğimiz oldu. Okullarımızda ağaçlandırma, çiçek dikim,  budama ve çeşitli peyzaj çalışmaları yürüttük. Eğitime destek projeleri kapsamında pandemi öncesinde okulları tek tek gezerek öğrenci ve öğretmenlerimizin taleplerini dinledik. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bugünün çocuğu yarının büyüğü ve aynı zamanda ülkemizin, devletimizin ve milletimizin de geleceği demektir. Biz de çocuklarımıza daha iyi bir eğitim hizmeti sunabilmek için sürekli mesai harcıyor, bunun gayretiyle gece gündüz çalışıyoruz.”

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