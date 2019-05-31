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Domaniç Dağları'nda 'belgesellik' görüntüler

Yerden ve havadan görüntülenen bölgedeki bitki örtüsü, dere ve göletler yaz mevsimine doğru ziyaretçilerine belgesellik manzaralar sunuyor.
Domaniç Dağları'nda 'belgesellik' görüntüler

Kütahya ile Bursa sınırları içinde kalan ve oksijen zenginliğiyle bilinen Domaniç Dağları yaz mevsimine doğru ayrı bir güzelliğe büründü.

İç Ege'de yer alan ve yüzde 53'ü ormanla kaplı olan Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç, baharın sonunda da göz kamaştırıcı renklere ev sahipliği yapıyor.

Belgesellik görüntülerin ortaya çıktığı ilçedeki ormanlar, bugünlerde doğaseverleri ve fotoğrafçıları ağırlıyor.

İlkbahar ve yaz aylarında yeşilin her tonunu barındıran, sonbaharda ise farklı renklere bürünen bitki örtüsüyle ziyaretçilerini karşılayan Domaniç Dağları, yürüyüş parkurları, endemik bitki türleri, şelaleleri ve doğal güzellikleriyle adeta görsel şölen sunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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