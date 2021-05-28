Domaniç Dağlarında ilkbahar güzelliği

Kütahya ile Bursa sınırında yer alan ve oksijen zenginliğiyle bilinen Domaniç Dağları ilkbaharla ayrı bir güzelliğe büründü.

İç Ege'de yer alan ve yüzde 53'ü ormanla kaplı olan Kütahya'nın doğal güzellikleriyle ünlü ilçesi Domaniç, ilkbaharda göz kamaştırıcı renklere ev sahipliği yapıyor.

Çatalalıç şelaleleri, Kocayayla, Topuk Yayla Tabiat Parkı ve Kayıların Göç Yolu'nun bulunduğu 1500 rakımlı Domaniç Dağlarında ilkbaharla yeşilin farklı tonlarına büründü. Göz kamaştıran güzellikteki ormanlar, bugünlerde doğaseverleri ve fotoğrafçıları ağırlıyor.

İlkbahar ve yaz aylarında yeşilin her tonunu barındıran, sonbaharda ise farklı renklere bürünen bitki örtüsüyle ziyaretçilerini karşılayan Domaniç Dağları, yürüyüş parkurları, endemik bitki türleri, şelaleleri ve doğal güzellikleriyle adeta görsel şölen sunuyor.