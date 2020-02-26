  • BIST 114.365
  • Altın 324,253
  • Dolar 6,1305
  • Euro 6,6634
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya -3 °C
»

Domates üreticilerine müjde!

Rusya Tarım Bakanlığı, Türkiye'den ithal ettiği domatesin kotasını 150 binden 200 bin tona yükseltti.
Domates üreticilerine müjde!

Rusya’nın Türkiye’den ithal ettiği domatesin kotası 50 bin ton artırılarak 200 bin tona çıkarıldı. 

Rusya, mayıs 2019'da aldığı kararla Türkiye'den ithal edilen domateste kotayı 50 bin tondan 150 bine çıkarmıştı. 

Türkiye'den Rusya'ya yapılan domates ihracatı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 186 artarak 86 milyon 53 bin dolara yükselmişti.

BAKAN PEKCAN'DAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık olarak yaş meyve ve sebze başta olmak üzere tarım ürünlerinin yeni pazarlara girişini kolaylaştırdıklarını ifade etti. 

Bakan Pekcan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: 

"Bakanlığımızın bugüne kadar yaptığı yoğun girişimler sonucunda Türkiye'den Rusya’ya ihraç edilecek domatesin ithalat kotası miktarı 200 bin tona çıkarıldı. Sektörümüze hayırlı uğurlu olsun."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İkinci elde yeni önlem20 Şubat 2020 Perşembe 07:22
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı19 Şubat 2020 Çarşamba 15:19
  • Merkez Bankası faiz kararını açıkladı19 Şubat 2020 Çarşamba 14:04
  • Resmen yürürlükte: Bakanlık üretimini yasakladı19 Şubat 2020 Çarşamba 11:08
  • Altın 340 lirayı görebilir19 Şubat 2020 Çarşamba 10:17
  • Dolar kurunda son durum18 Şubat 2020 Salı 12:36
  • Açılış rakamları belli oldu18 Şubat 2020 Salı 09:51
  • Satılık araç ilanlarına iki zorunluluk geliyor17 Şubat 2020 Pazartesi 09:38
  • TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci programına başvurular 28 Şubat'a kadar devam edecek17 Şubat 2020 Pazartesi 09:33
  • Irak yasak getirdi, tarihi rekor Suriye ve Kuveyt'ten geldi16 Şubat 2020 Pazar 01:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti