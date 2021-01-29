  • BIST 1.490
  • Altın 435,173
  • Dolar 7,3272
  • Euro 8,8763
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 2 °C
  • Konya -3 °C
»

Domatesin fiyatı, 10 kilometrede 3 kat arttı

Türkiye'nin örtü altı üretim domates ihtiyacının yüzde 62'sinin karşılandığı Antalya'da, seradan kilosu 2 liraya hale götürülen domates, 10 kilometre uzaklıktaki süpermarket rafında, 6 liradan tüketiciye sunuluyor.
Domatesin fiyatı, 10 kilometrede 3 kat arttı

​Türkiye'nin örtü altı yaş sebze ve meyve üretim merkezi Antalya’da, 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı araştırmaya göre, 201 bin dekar alanda yapılan domates üretimiyle ilk sırada yer alıyor. Yine aynı yıl 2 milyon 410 bin ton domates üreten Antalyalı çiftçiler, ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına gönderiyor. Türkiye'de örtü altında üretilen domatesin yüzde 62'si Antalya'da yetiştirilip, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere hem iç piyasaya gönderiliyor hem de yurt dışına ithal ediliyor.

'50 KURUŞ KAZANIRSAK MUTLUYUZ'

Domatesin piyasasının döndüğü Antalya'da fiyatın aracı, tüccar ya da komisyoncular tarafından sürekli artırıldığı düşüncesiyle sıkça muhatap olan üreticiler, maliyetleri çıkardıktan sonra 1 kilo domatesten 50 kuruş kar ederlerse mutlu olduklarını ifade etti. Topraklı ve topraksız tarım yaptığını belirten Arif Kayar, yıllık ortalama 18 ile 20 ton arasında domates elde ettiğini söyledi. Seradaki domatesinin sınıf sınıf ayrıldığını, herkesin markette aldığı ve tüketicinin önüne genellikle sunulan 'sofralık' diye tabir edilen domatesin kilosunun 2 lira olduğunu ifade eden çiftçi Kayar, “Bu serada domatesin kilosu 2 liraya hale götürülüyor. Bize maliyeti ise dönümde 12 bin lira. Toptancı halindeki yüzde 11 komisyonu da çıkarınca 1 kilo domatesin bize maliyeti 1.8 lira. Biz halde 1 kilo domatesten 50 kuruş kazanınca mutlu oluyoruz" dedi.

10 KİLOMETRE MESAFEDE FİYAT 3'E KATLANDI

Seradan toptancı hale giden, orada yüzde 11 komisyoncu kesintisi, ardından tüccar maliyeti ve vergiler, işçi maliyeti de eklenince market rafına gelen domatesin fiyatı yükseliyor. Kilosu 2 lira olan domatesin fiyatı, seraya 10 kilometre uzaklıktaki bir zincir markette 6 liradan alıcı buluyor. Aynı çeşit ve aynı boyuttaki domatesin serayla market rafı arasındaki 3 katı fiyat artışından çiftçiye ek gelir olmazken, domatesin çeşidine göre kilogram fiyatı 12 liraya kadar çıkabiliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küresel piyasalar karışık bir seyir izliyor29 Ocak 2021 Cuma 09:28
  • Gıda Komitesi bu akşam toplanıyor28 Ocak 2021 Perşembe 16:01
  • Yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Ocak haftasında 117,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı28 Ocak 2021 Perşembe 15:18
  • Kastamonu'nun 'beyaz altın'ında ekim dönemi başladı28 Ocak 2021 Perşembe 15:18
  • Wood Mackenzie: Küresel petrol talebi 2021'de günlük 6,3 milyon varil artacak28 Ocak 2021 Perşembe 15:12
  • Rusya'ya gidecek ilk ihracat blok treni yarın Ankara'dan yola çıkacak28 Ocak 2021 Perşembe 15:06
  • Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 3 trilyon 550 milyar liraya geriledi28 Ocak 2021 Perşembe 14:56
  • Yabancı ekonomistler TCMB Başkanı Ağbal'ın iletişimini başarılı buldu28 Ocak 2021 Perşembe 13:12
  • Turizm büyüyünce ülke ekonomisine katkısı artıyor28 Ocak 2021 Perşembe 13:11
  • Rusya'da bankacılık sektörünün net karı 2020’de yüzde 5,9 azaldı28 Ocak 2021 Perşembe 13:11
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti