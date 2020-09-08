Domatesler salçaya dönüştü, E-Ticaret üzerinde satışa çıkıyor

Mamak’ta belediye ve kadın kooperatifleri Üreğil Millet Bahçesi’nde yetiştirilen domatesleri ev salçasına dönüştürdü.

Murat Köse yönetimindeki Mamak Belediyesi tarımsal faaliyetler ile kadınların bu sektörde istihdamı gibi çalışmalarıyla dikkat çekici projelere imza atıyor. Son olarak Mamak Üreğil Millet Bahçesi’nde 4 dönümlük araziye ekimi yapılan domatesler Mamak Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından toplandı ve ev yapımı salçaya dönüştürüldü. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse salça ile daha önce elde edilen turşuları yakın zamanda e-ticaret üzerinden satacaklarını duyurdu.

İNTERNETTEN SATILACAK

Yapılan tarımsal çalışmalarla ilgili Mamak Belediye Başkanı Murat Köse şunları söyledi:

“Tarlalarımızdan domateslerimizi topladık, Üreğil Millet Bahçesi’nde oluşturduğumuz ocaklarımızı yaktık, Mamak Kadın Kooperatifi üyesi kadınlarımız ev yapımı salçalarımızı hazırlıyor. Güzel Mamak’ın bereketli topraklarından sofralarımıza taşıyacağımız ürünleri e-ticaret üzerinden satışa sunacağız.”

FARKLI SEBZE MEYVELER ÜRETİLİYOR

Mamak Kadın Kooperatifi üyesi Belma İşgüzar domatesin yanı sıra pek çok doğal sebze ve meyve ürettiklerini de belirterek, “Karpuzumuz, kavunumuz, salatalığımız, patlıcanımız, biberimiz, domatesimiz ve fasulyemiz var. Kurutmalıklar yapıyoruz. Turşularımızı kurduk. Bugün içinde domateslerimizi toplayıp beklettik. Domates salçası için beklettiğimiz ürünlerin salçasını çıkartacağız” diye konuştu.

MAMAK BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

Kooperatif üyesi Belma İşgüzar belediye tarafından tanınan imkânlara teşekkür ettiklerini belirterek Ankaralıları bu doğal ürünleri tüketmeye davet etti. İşgüzar, “Kadın Kooperatifleri üzerine satışımız var. Satış noktalarımıza organik ürün yemek isteyenleri bekleriz. Satışlarımız devam edecek. E-ticaretten almak isteyenler ulaşabilirler. 4 kişiyiz, 4 arkadaş birlikte çalışıyoruz. Bu yüzdende Mamak Belediyesinin bize vesile olduğu için bu işten dolayı teşekkür ediyoruz. Gayet iyi ve güzel bir biçimde tarımla, doğal ve organikle iç içe yaşıyoruz” dedi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA