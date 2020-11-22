Domuz bağıyla öldürülen yaşlı kadının katil zanlılarının kamera görüntüleri ortaya çıktı

Ordu'nun Korgan ilçesinde yalnız yaşadığı evde, domuz bağı yöntemiyle bağlı cansız bedeni çarşafa sarılı halde bulunan Makbule Sarı'yı öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan Hayrettin Görgülü ve yeğeni, olaydan sonraki kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 14 Kasım akşamı, ilçeye bağlı Saraaliç Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Makbule Sarı'dan uzun süre haber alamayan kızı, mahalle muhtarından yardım istedi. Muhtar da polise bilgi verdi. Adrese gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Makbule Sarı’nın domuz bağı yöntemiyle el ve ayakları bağlı cansız bedenini çarşafa sarılı halde buldu. Yapılan incelemede evdeki para ve değerli eşyaların çalındığı tespit edildi.

TELEVİZYONU ÇÖPE ATARKEN MOBESEYE YANSIDILAR

Korgan Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında yaşlı kadının evinin yakınlarında daha önceden işçi olarak çalışan Hayrettin Görgülü ile Serkan Uluz'un olay tarihine yakın zamanlarda şüpheli hareketleri tespit edildi. Soruşturmanın seyri 2 şüpheli üzerine yoğunlaştırıldı. Şüphelilerin görüntülerinin yansıdığı farklı yerlerdeki güvenlik ve mobese kamerası görüntüleri temin edildi. Saatlerce süren görüntüler titizlikle incelenerek, şüpheliler mercek altına alındı. Makbule Sarı'nın evinden aldıkları değerlendirilen bir çuval fındık ve televizyona ilişkin görüntü kayıtları elde edildi. Görüntülerin detaylarında şüphelilerin olaydan önce araç kiraladıkları ve plaka tanıma sistemi geçiş görüntülerinin bulunduğu belirlendi. Şüphelilerin ayrıca fındık çuvalını taşırken, evden çaldıkları televizyonu çuval içerisinde çöp konteynerine attıkları görüldü.

600 TL, TELEVİZYON VE FINDIK ÇALDILAR

Toplanan deliller sonrasında Hayrettin Görgülü ve yeğeni Serkan Uluz, yakalanarak gözaltına alındı. Makbule Sarı'nın evine beraber girdikleri tespit edilen şüpheliler, cinayeti itiraf etti. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde 600 TL, televizyon ve bir çuval fındık aldıklarını söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'nitelikli kasten öldürme', 'nitelikli yağma', 'nitelikli kişi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'nitelikli konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.