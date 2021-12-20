Domuz sürüsünün saldırdığı Mazlum’a yaşam dokunuşu

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, ilçedeki bir köyde yaban domuzu sürüsünün saldırısı sonucu ağır şekilde yaralanan ve sol ön bacağı kopan bir köpeği tedavi ederek yaşama tutunmasını sağladı.

"Mazlum” ismi verilen ve sağlık durumu hassasiyetle takip edilen talihsiz köpek bundan sonraki yaşamına üç bacağıyla devam edecek.

Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, vatandaşlar tarafından Ciğir Köyü’nde tek bacağı kopmuş ve vücudunda ağır yaralar bulunan bir köpeğin ölmek üzere olduğunun bildirilmesi üzerine harekete geçti. Hemen köpeğin bulunduğu bölgeye hareket eden ekipler, buradaki ilk müdahalelerinin ardından ağır yaralı haldeki köpeği merkeze götürdü. Ağır yaralı olan köpek burada hemen ameliyata alındı. Yapılan inceleme sonucunda vücudunun birçok bölgesinde derin kesiklerin oluşmasına neden olan diş izleri bulunan ve sol ön bacağı kopan talihsiz köpeğin yaban domuzu sürüsünün saldırısına uğradığı değerlendirildi. Ağır yaralı köpek belediye veterinerince yapılan başarılı ameliyatın ardından yaşama tutundu. Mazlum ismi verilen köpeğin buradaki tedavi süreci devam ediyor. Belediye ekiplerince sağlık durumu hassasiyetle takip edilen Mazlum, bundan sonraki yaşamını ise üç bacağıyla sürdürecek.

Doğal yaşam korunuyor

Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, sokakta yaşayan dostlarımıza sıcak bir yuva sunuyor. Ameliyathane, yoğun bakım ünitesi ve diğer birimleriyle tam donanımlı olan merkezde, konusunda uzman veteriner ve uzmanlar görev yapıyor. Tüm bakım ve tedavi işlemlerinin yapıldığı polikliniklerin bulunduğu merkezde, kısırlaştırma işlemi, kuduz ve karma başta olmak üzere tüm aşılar yapılıyor. Merkezde sahiplendirilmeyi bekleyen ya da sahiplendirilemeyecek derecede hasta, engelli ya da yaşlı olan can dostlarımız ise özel bölümlerde özenle bakılıyor. Merkez ayrıca, ilçenin coğrafi yapısı gereği doğal yaşama da katkı sunuyor. Yaralanan ya da bakıma muhtaç halde bulunan yabani hayvanlar da merkezde özenle gerçekleştirilen tedavilerinin ardından yaşam alanlarına bırakılıyor.

Onlar bize Allah’ın emaneti

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı her zaman duyarlı olduklarını belirterek, “Onlar bizim dünyayı ve yaşam alanımızı paylaştığımız can dostlarımız. Onlar bizlere Allah’ın emaneti. Can dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Ekiplerimiz gerekli müdahaleleri yaparak, can dostumuzun yaşama tutunmasını sağladı. Dostumuzun yaşama tutunması bizleri çok mutlu etti” dedi.