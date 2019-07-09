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Domuz zannedip kardeşini öldürdü!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı İskenderli köyünde tarlasına giren domuzlar nedeniyle nöbet tutan Cengiz Pamukçuoğlu (56), çalılardan gelen hışırtıyı domuz sanınca av tüfeğiyle ateş edince kız kardeşi Şengül Pamukçuoğlu'nun ölümüne neden oldu.
Domuz zannedip kardeşini öldürdü!

Olay, akşam saatlerinde İskenderli köyü yakınlarında meydana geldi. Tarlasına zarar veren domuzlar nedeniyle nöbet tutan Cengiz Pamukçuoğlu, çalılıklardan gelen hışırtıyı domuz zannederek av tüfeği ile ateş etti.

Saçmalar, yanına gelen kız kardeşi Şengül Pamukçuoğlu'na isabet etti. Şengül Pamukçuoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Haber verilmesiyle gelen jandarma ekipleri, ağabey Cengiz Pamukçuoğlu'nu gözaltına aldı.

Şengül Pamukçuoğlu'nun cesedi ise otopsi için Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağabeyiyle birlikte kalan Şengül Pamukçuoğlunun ağabeyine haber vermeden mantar toplamaya gittiği ve ormanlık alandan eve dönerken olayın gerçekleştiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

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