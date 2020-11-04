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Donald Trump'tan seçim açıklamaları: Kazandım

ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump, ülkede gerçekleşen seçimlere ilişkin açıklamalar yapıyor. Trump eyaletlerde açık ara önde olmasına karşılık oyların sayımının durdurulduğunu, sürecin mahkemeye taşınacağını ifade etti.
Donald Trump'tan seçim açıklamaları: Kazandım

ABD seçimlerine ilişkin Son dakika haberine göre ABD Başkanı Donald Trump mevcut sonuçlara ilişkin açıklamar yaptı. Beyaz Saray'da açıklama öncesinde hazırlıkları yapılırken, Trump'ın açıklama yapacağı salona Jerad Kushner gibi kurmayları geldi

Özellikle Trump'ın ekibinin salona gelirken alkış tutup sevinç gösterileri gerçekleştirmesi dikkat çekti.

AMERİKAN HALKINA TEŞEKKÜR EDİYORUM

ABD Başkanı Donald Trump konuşmasına ekibine ve halkına teşekkür ederek başladı. Kazandığı yerlerdeki sonucun değişmeyeceğini belirterek kutlama yapmaya hazırlanıyorduk dedi.

Trump  "Milyonlarca kişi bize oy verdi. ABD halkına ve aileme teşekkür ediyorum. Bu insanların zaferini elinden almaya çalışanlar var, buna izin vermeyeceğiz. Büyük bir kutlamaya hazırlanıyorduk ve bir anda her şey iptal edildi. Dışarıya çıkıp kutlamak için hazırdık. Böylesine bir seçim başarısını kutlamaya hazırdık." ifadelerini kullandı.

"BU AMERİKAN HALKINA YAPILMIŞ BİR HİLEDİR"

Trump eyaletlerden gelen oy oranlarında açık ara önde olduğunu belirtirken, sonuçların önde olunması nedeniyle sürecin mahkemeye götürülmeye çalışıldığını ifade etti. Özellikle Ohio, Kuzey Carolina gibi eyaletlerde fark atarak kazandıklarını, fakat sonuçların durdurulduğunu belirtti. Trump "Bu Amerikan halkına yapılmış bir hiledir. Biz açıkça bu seçimi kazandık" dedi.

PENCE: AMERİKA'YI YENİDEN BÜYÜK YAPACAĞIZ

ABD Başkanı Trump'ın ardından yardımcısı Mike Pence da kısa bir açıklamada bulundu. Trump'ın kürsüye davet ettiği Pence "Ben de sizin gibi inanıyorum, zafer yolundayız ve Amerika'yı yeninden büyük yapacağız." ifadelerini kullandı

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