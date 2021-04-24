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'Dondurmanın başkenti'nde ramazana özel hurmalı dondurma

Kahramanmaraş Dondurmacılar, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Erdal Kanbur, "Mübarek bir aydayız. Hurma mutfağımızın vazgeçilmez meyvelerinden biri. Biz de bunu dondurmamızla buluşturalım dedik ve buluşturduk." dedi.
'Dondurmanın başkenti'nde ramazana özel hurmalı dondurma

Türkiye'de dondurma denilince akla ilk gelen şehir Kahramanmaraş'ta ramazana özel hurmalı dondurma üretildi.

Kahramanmaraş dondurmasını Mado markasıyla dünya pazarına sunan 3 kardeşten Erdal Kanbur, dede yadigarı Yaşar Pastanesi'nde mesleğini sürdürüyor.

Maraş dondurmasının yanında işletmelerinde onlarca meyve ve aromada dondurma üretimi yapan Kanbur, süt, şeker ve salebi karıştırarak ürettiği dondurmayı bu kez de ramazan sofralarının vazgeçilmez ürünü hurmayla harmanladı.

11 ayın sultanı ramazan için özel hazırlanan hurmalı dondurma, besleyici özelliği, tadı ve görselliğiyle hem gözleri hem damakları şenlendiriyor.

Kahramanmaraş Dondurmacılar, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanlığını da yürüten Erdal Kanbur, AA muhabirine, dedeleri ve babasından kalan dondurmacılık mesleğini dördüncü kuşak olarak sürdürdüğünü söyledi.

Kahramanmaraş dondurmasının tüm dünya tarafından tanındığına işaret eden Kanbur, dondurmanın kentin simgesi haline geldiğini ve şehrin olmazsa olmazları arasında yer aldığını vurguladı.

Kentin dondurma kültürüne yeni tatlar katmaya devam ettiklerini belirten Kanbur, "Mübarek bir aydayız. Hurma mutfağımızın vazgeçilmez meyvelerinden birii. Biz de bunu dondurmamızla buluşturalım dedik ve buluşturduk. Sofralarımıza hurmalı dondurma yaptık. Çünkü biz Kahramanmaraşlıyız. Kahramanmaraş'ta her şeyin ilkleri olur. Kahramanmaraşlı hemşehrilerimize bu sefer hurmalı dondurma yaparak onların sofralarını biraz daha zenginleştirmek istedik." diye konuştu.

Kanbur, hurmanın çok fazla besleyici özelliği bulunduğunu, bu dondurmanın vatandaşlar tarafından bir öğün gibi tüketilebileceğini dile getirdi.

Türkiye genelindeki tüm Mado şubelerinde üretimi planlanıyor
Her ramazanda artık hurmalı dondurma üreteceklerini dile getiren Kanbur, şunları kaydetti:

"Hurmalı dondurma ramazana has. Ramazanda hurma mutfaklarımızdan eksik olmaz. Peygamberimizin sünnetidir. Ona uyarak biz de bunu yaptık. Ar-Ge çalışmalarının ardından bunu bütün şubelerimize aktaracağız. Türkiye'deki şubelerimize hurmalı dondurmamız ulaşacak. Vatandaşlarımız ramazan pidesi gibi hurmalı dondurma da yiyecek."

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