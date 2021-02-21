  • BIST 1.560
  • Altın 399,247
  • Dolar 6,9514
  • Euro 8,4350
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 2 °C
»

Dondurucu soğukta kürek çekerek şampiyonaya hazırlanıyorlar

Türkiye şampiyonalarında derece elde ederek, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edecek rafting sporcuları, dondurucu soğukta Melen Çayı'nda hazırlıklarını sürdürüyor.
Dondurucu soğukta kürek çekerek şampiyonaya hazırlanıyorlar

Rafting Milli Takım Antrenörü Birol Tepe gözetiminde çalışmalarına devam eden sporcular, kar kış demeden haftada iki gün Melen Çayı'nda antrenman yapıyor.

Sporcular, kar altında ısınma hareketlerinin ardından sıcaklığı eksi 5 derece ölçülen suda kürek çekiyor.

Tepe, doğayla iç içe yapılan sporun zorluklarının nasıl aşılacağı konusunda da sporcuları bilgilendiriyor.

"Her an şampiyona yapılacak gibi kar kış demeden antrenmanlarımızı sürdürüyoruz"
Birol Tepe, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle şampiyona takvimlerinin tam olarak açıklanmadığını ancak mart-nisan aylarında şampiyonların yapılma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Her an şampiyona yapılacakmış gibi sporcuları hazır tutmak istediklerini belirten Tepe, "Sporcu boş kaldıkça vücudu hamlar. Antrenman yapmadıkça yeteneğini kaybeder. Biz de her an şampiyona yapılacak gibi kar kış demeden antrenmanlarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Tepe, haftada iki gün belirli gün ve saatlerde hava şartları ne olursa olsun antrenman yaptıklarını anlatarak, "Bu çalışmalarımızla hem Düzce takımımızı Türkiye şampiyonalarında hem de milli takımımızı dünya çapında temsil etmek için çabalıyoruz. Türkiye rafting sporunda dünyada çok iddialı. Bütün federasyonlar içinde en çok madalya kazandıran bir branş." diye konuştu.

"Rafting sporu büyüyecek ve çok başarılı sporcuları kazanmaya devam edeceğiz"
Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı'nın sporun gelişmesi için yoğun çaba gösterdiğini dile getiren Tepe, şunları kaydetti:

"Fikret Bey ülkemiz ve bizler için büyük bir şans. Bu branşta muhteşem sporcularımız birbirinden kıymetli antrenör ve hocalarımız var. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın spora verdiği destek inanılmaz güzel. Alttan gelen genç ve çocuklarımız inanılmaz yetişiyor. Rafting sporu büyüyecek ve çok başarılı sporcuları kazanmaya devam edeceğiz."

Birol Tepe, Melen Çayı'nın salgın sürecinde botlardan mahrum kaldığına işaret ederek, "Melen Çayı, artık bir dünya markası haline geldi. Turizm anlamında çok büyük bir kitleye hitap ediyoruz. Düzce Valimiz Cevdet Atay ve Cumayeri Kaymakamımız Haluk Çakmak bu konuda bize müthiş destek sunuyor. Salgın ve kısıtla sürecinin ardından 30 milyonluk nüfusa direkt hitap eden bölge tekrar canlanacak. Bizler hem spora hem de turizme katkıda bulunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankaragücü Rizespor'u konuk edecek21 Şubat 2021 Pazar 16:21
  • Milli judocu Bilal Çiloğlu yeni kulübü EGO Spor ile olimpiyat madalyası hedefliyor21 Şubat 2021 Pazar 16:20
  • Potada 999. milli sınav21 Şubat 2021 Pazar 11:52
  • Trabzonsporlu futbolcu Faruk Can Genç hayalini kurduğu formaya kavuştu21 Şubat 2021 Pazar 11:48
  • NBA'de Hornets Warriors'ı son saniyede mağlup etti21 Şubat 2021 Pazar 10:43
  • A Milli Erkek Basketbol Takımı Hırvatistan ile karşılaşacak21 Şubat 2021 Pazar 10:14
  • Medipol Başakşehir - Trabzonspor: 0-119 Şubat 2021 Cuma 22:33
  • Galatasaray, Alanyaspor maçına hazır19 Şubat 2021 Cuma 21:34
  • Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü19 Şubat 2021 Cuma 18:33
  • Konyaspor'da Jesse Sekidika şoku19 Şubat 2021 Cuma 17:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti