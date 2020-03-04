Dondurulmuş Künefeye Dikkat!

Gazetemize konuşan künefe ustası Ali Demir, dondurulmuş ve katkı maddesi kullanılarak yapılan künefelerden uzak durulması çağrısı yaparak, “Ucuza künefe yiyelim derken sağlığınızdan olmayın” dedi.

Ankara’nın en eski künefe ustalarından biri olan Ali Demir, piyasada çok ucuz fiyatlara satılan dondurulmuş künefelerden uzak durulması çağrısı yaparak, “Ucuza künefe yiyelim derken sağlığınızdan olmayın” dedi.

DONDURULMUŞ KÜNEFELERE DİKKAT!

Dondurulmuş künefelerin son kullanma tarihlerinin değiştirilerek yeniden satışa sunulduğunu ileri süren Ali Demir, “Biz şu an en ucuz künefeyi 15 TL’den satıyoruz; çünkü içinde kullandığımız malzemeler çok pahalı. 3,5 ile 5 lira arasında marketlerde satılan dondurulmuş künefelerin ne içinde kullanılan malzemeler belli ne de son kullanma tarihi net. Dondurulmuş ürünlerin tarihlerinin değiştirilip tekrardan piyasaya sürüldüğünü biliyorum. Ucuz diye insan sağlığı ile oynuyorlar. 15 liradan aşağı künefe yiyen birisi inanın sağlıklı künefe yememiştir” dedi.

30 YILDIR KÜNEFECİ

Meslekte 30 yılını doldurduğunu anlatan Gaziantepli künefe ustası Ali Demir, “Çeyrek asırdır Ankara’da yaşıyorum. Çıraklığımı, kalfalığımı ve ustalığımı Gaziantep’te öğrendim. 40 yaşındayım, meslekte yaklaşık 30’uncu yılımı dolduruyorum. 10 yaşından itibaren künefe yapmaya başladım. 24 yıldır Başkent’teyim. Abartmıyorum Ankara’daki künefecilerin en eskilerindenim. Benim ilk geldiğim zamanlar künefe bu kadar rağbet görmüyordu” diye konuştu.

İŞİN HAKKINI VEREN USTA ÇOK AZ KALDI

Künefeye son yıllarda rağbetin artmasıyla önlüğü takan kişilerin “ustayım” diyerek tezgaha geçmesinden yakınan Demir,”Şu an piyasaya baktığınız zaman bir tepsi künefe yapmasını bir şekilde beceren kişi maalesef ‘ustayım’ diye çıkıyor ortaya. Biz de bunlara şahit oluyoruz, görüyoruz. Bunlara merdiven altı usta demek bile zor. Bunlara ancak ve ancak üç günlük öğrenilmiş ustalık diyebiliriz. Hakkını verip de ustalık yapan çok az kişi kaldı” şeklinde konuştu.

TATLI PROFESÖRÜ

Künefe ustası Demir, şöyle devam etti: “20 kadayıf çeşidi, 12 tane de künefe çeşidi olmak üzere kendime ait 30’dan fazla çeşit tatlım bulunuyor. Malzeme seçiminde çok seçiciyim. Kendi yemediğim bir şeyi başkasına yedirmiyorum. Mesela künefenin içinde kullandığım peyniri Hatay’dan getiriyorum bunun dayanma süresi yaklaşık üç gündür. Kullanmış olduğum fıstık, Antep fıstığıdır. Fıstık Gaziantep’ten geliyor kilogram fiyatı 180 TL’dir. Ayrıca müşterilerimize çok sayıda meyve ve içecek ikramımız oluyor.”

KENDİ EMEĞİMDEN KISIK KALİTEYİ BOZMUYORUM

Ürünlerinde katkı maddelerine asla yer vermediğinin altını çizen Demir, “Şerbetimin içinde glikozdu, nişkozdu katkı maddelerinin hiçbirisini bulamazsınız. Mutfağımın tamamı açık ve şeffaftır. Bende hazır olan hiçbir şey yok. Dondurulmuş, dolapta beklemiş hiçbir ürün yok. Bu ekonomik krizde kendi karımdan kısıp kaliteyi bozmamaya çalışıyorum. He şeyin fiyatının iki katına çıktığı bir dönemden bahsediyoruz. Ben künefenin fiyatını iki katına çıkaramam” dedi.

MERDİVEN ALTI PEYNİR ZEHİRLEYEBİLİR

Künefe yapımında peynirin kalitesinin de önemine vurgu yapan Demir şunları söyledi: “Bazı işletmeciler künefede maliyeti düşürmek için merdiven altında üretilen peynirden kullanıyor. Sağlıksız peynir de tehlike saçar. Bundan zehirlenen kişilerin olduğunu da duyuyoruz, biliyoruz. Onun için insanların güvendiği yerden ve üründen yemelerinde fayda var.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

