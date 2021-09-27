  • BIST 1.395,930
  • Altın 496,08
  • Dolar 8,8150
  • Euro 10,3050
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

Dönemin klasik otomobilleri mobilyalara ilham oldu

Ankara'da 30 yıldan bu yana yabancı araçların kaporta ve boyasını yapan girişimcinin, klasik otomobillerden ilham alarak ürettiği mobilyalar yurt dışından da talep görüyor.
Dönemin klasik otomobilleri mobilyalara ilham oldu

Piyasaya çıktıkları zamanlarda tasarımları ve motorlarıyla herkesin gözdesi olan, dönemlerinin ruhunu bugün bile yansıtan klasik otomobiller, mobilya tasarımlarına ilham oldu.

Ankaralı girişimci 65 yaşındaki Halil Yüksel, klasik otomobillere olan tutkusunu yaratıcı fikirlerle süsledi.

2021_eylul_oto3.jpg

Amerikan araçlarının 30 yıldır kaporta ve boyasını yapan Yüksel, son 15 yıldır da Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinde klasik otomobillerden mobilya üretiyor.
Yüksel ve ekibinin tezgahından çıkan klasik otomobil görünümlü mobilyalar, Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da talep alıyor.

2021_eylul_oto2.jpg

Halil Yüksel, orijinal otomobillerin fiberglas malzemeyle hazırlanan kalıplarıyla mobilya ürettiklerini söyledi. 
Bu kalıplara orijinal far, tampon ve panjur gibi parçalar eklediklerini anlatan Yüksel, üretim sürecinde far, panjur gibi bazı parçaların temininde zorlandıklarını, bu nedenle de bazı modellerin bitiminin bir yıla yakın sürdüğünü kaydetti.

2021_eylul_oto1.jpg

Yılda yaklaşık 50 ürün çıkarabildiklerini belirten Yüksel, 10 bin ila 50 bin lira arasındaki fiyatlarla alıcı bulan mobilyaların daha çok ihraç edildiğini bildirdi. 
 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyanın en iyi 50'si' listesinde 27 Eylül 2021 Pazartesi 12:38
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığından doğayı kirletenlere ceza27 Eylül 2021 Pazartesi 11:44
  • Sosyal medyada paylaşılan drift görüntüsüne 8 bin lira ceza27 Eylül 2021 Pazartesi 11:22
  • Eyüpsultan'da eğitim ve sporda yeni dönem başladı27 Eylül 2021 Pazartesi 11:05
  • KOSGEB desteğiyle kocasının patronu oldu27 Eylül 2021 Pazartesi 10:47
  • HAYDER Benin’de 10 su kuyusu açtı27 Eylül 2021 Pazartesi 10:27
  • Aydın'ın tek hayali evlenmek27 Eylül 2021 Pazartesi 09:58
  • Girit Adası'nda 5,6 büyüklüğünde deprem27 Eylül 2021 Pazartesi 09:58
  • 43 yıl sonra ‘gazi’ sayıldı27 Eylül 2021 Pazartesi 09:55
  • Kovid-19 aşısının 4 yan etkisi açıklandı27 Eylül 2021 Pazartesi 09:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti