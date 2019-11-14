  • BIST 104.828
  • Altın 271,748
  • Dolar 5,7478
  • Euro 6,3289
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 5 °C
»

Döner bıçaklı dehşet!

Antalya'da Gökhan Ç. (29), sevgilisi Hicran Y.'yi (17) taciz ettiği iddiasıyla Kemal G.'yi (17) döner bıçağıyla vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay yerinde bekleyen Gökhan Ç. ile Hicran Y., gelen polis ekiplerine teslim oldu.
Döner bıçaklı dehşet!

Olay, saat 16.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Doğuyaka Mahallesi 1194 Sokak'taki 2 katlı betonarme binanın alt katında meydana geldi. Gökhan Ç., birlikte yaşadığı kız arkadaşı Hicran Y.'nin, kendisini taciz ettiğini öne sürdüğü Kemal G.'yi eve çağırdı. Kemal G. ile Gökhan Ç. arasında evde çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Gökhan Ç., evdeki döner bıçağıyla Kemal G.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Güçlükle evden kaçan Kemal G., hastaneye gitti. Sağlık durumunun ağır olduğu belirlenen Kemal G., ameliyata alındı.

Olay yerinde bekleyen Gökhan Ç. ile Hicran Y. ise gelen polis ekiplerine teslim oldu. İkili, sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tepki çeken görüntü sonrası MEB'den son dakika açıklaması13 Kasım 2019 Çarşamba 14:48
  • Görüntüler büyük tepki çekmişti: 'Zorba' hakkında yeni karar13 Kasım 2019 Çarşamba 14:29
  • Kiraz'da vahşet; Çifte silahla ev basıp, 4 akrabasını öldürdü13 Kasım 2019 Çarşamba 14:23
  • Eski Başbakan Yıldırım Akbulut hastaneye kaldırıldı13 Kasım 2019 Çarşamba 14:21
  • Tren otomobili 200 metre sürükledi: 1 ölü 2 yaralı13 Kasım 2019 Çarşamba 14:20
  • Venedik sular altında kaldı13 Kasım 2019 Çarşamba 13:44
  • Ahmet Altan tutuklandı13 Kasım 2019 Çarşamba 12:59
  • Elektrik Kesintisi 13 Kasım 2019 Ankara - Başkent EDAŞ13 Kasım 2019 Çarşamba 09:25
  • Baraj Doluluk Oranı 13 Kasım 2019 Ankara - ASKİ13 Kasım 2019 Çarşamba 09:20
  • HDP'ye bir darbe daha: 4 ilçenin belediye başkanları görevden alındı13 Kasım 2019 Çarşamba 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti