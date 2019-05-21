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Döner bıçaklı saldırgan adli kontrolle serbest

Kütahya'da tartıştığı yaşıtlarına döner bıçağı saldırarak bir kişiyi yaralayan E.Y. (17), ‘yaralama’ suçundan çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Döner bıçaklı saldırgan adli kontrolle serbest

Dün, Ali Paşa Mahallesi Lise Caddesi’ndeki halk pazarı otoparkından geçen E.Y., kendisinden para istedikleri iddia edilen S.Y. (17) ve A.C.E. (17) ile tartıştı. S.Y., E.Y.’ye yumruk atınca E.Y. de belinden döner bıçağı çıkardı. S.Y. kaçarken, E.Y., A.C.E.’ye saldırarak döner bıçağıyla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı A.C.E., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. A.C.E.’nin el ve kollarında derin kesikler olduğu belirlendi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri olayın ardından kaçan E.Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Üzerinde bıçak ve kurusıkı tabancayla yakalanan S.Y. ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. S.Y. hakkında taşıdığı bıçak ve kurusıkı tabanca nedeniyle ayrıca soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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