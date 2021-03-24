Döner sermaye ve özel hesap uygulamalarına disiplin getirecek düzenlemeler yıl sonuna kadar tamamlanacak

Özel hesap uygulamaları, hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırılacak, ilgili kanuna uygun olmayanların 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere tasfiyesi gerçekleştirilecek.

Ekonomi Reform Paketi'ne ilişkin takvim kapsamında, döner sermayeler ve özel hesap uygulamalarının bütçeye alınmasına yönelik adımların tamamı yıl sonuna kadar atılacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi kapsamında Meclisin bütçe hakkının kapsamının genişletilmesi ile şeffaflık ve hesap verebilirliğin artırılması amacıyla 2 önemli politika değişikliğine gidilecek. Bütçe dışındaki döner sermaye işletmeleri ve özel hesap uygulamaları gözden geçirilecek.

Dün açıklanan Ekonomi Reformları Eylem Planı'na göre de bu hedeflerin sorumlu ve ilgili kurumları, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, özel hesap uygulaması olan kamu idareleri ile döner sermaye işletmesi bulunan kurumlar olacak.

Döner sermaye, genel bütçe içindeki kuruluşlara iktisadi ve yönetim bakımından serbestlik getiren, sınai ve ticari nitelik taşıyan işletmeleri kapsarken, bu işletmeler kar amacıyla çalışabiliyor. Döner sermayeli işletmeler, mali idare sisteminin önemli istisnalarından biri olarak görülüyor.

Reformlar doğrultusunda da verimli olmayan döner sermaye işletmeleri kapatılacak ve diğerleri merkezi yönetim bütçesine, dolayısıyla Meclis denetimi kapsamına alınacak. Bu doğrultuda, döner sermayeler, 2022 yılından başlamak üzere aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesine dahil edilecek. Buna ilişkin yasal düzenleme ve idari kararlar da bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Döner sermayelerin gözden geçirilerek verimli olmayanların kapatılması hedefi için de yine yıl sonuna kadar Cumhurbaşkanı kararı, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve idari karar yoluyla adımlar atılacak.

Özel hesap uygulamalarında ise bütçeden ayrılan bazı ödenekler özel bir hesapta toplanıyor ve bu para belirlenen amaç doğrultusunda harcanıyor. Bu uygulamalar da hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırılacak, bu kriterleri karşılamayanlar kademeli olarak kaldırılacak. Bu kapsamda Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nda 30 Haziran'a kadar düzenleme yapılması öngörülüyor. Bütçe Kanunu'nda yer alan özel hesap uygulamalarından Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'nda yapılacak değişikliğe uygun olmayanlar 1 Ocak 2022'den geçerli olmak üzere tasfiye edilecek. Yine muhtelif kanunlarda yer alan özel hesap uygulamalarından bu kanuna uymayanlar da 2022'den itibaren tasfiyeye tabi tutulacak.

Ülkede 46 özel hesap ve 2 bin 300 döner sermaye işletmesi var

Türkiye'de şu anda 46 özel hesap yer alırken, ilgili kurumlar ve bakanlıkların 2 bin 300 civarında döner sermaye işletmesi bulunuyor. Bu döner sermayelerin bütçesi de 100 milyar lirayı aşıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da Anadolu Ajansı Editör Masası'nda yaptığı değerlendirmede, döner sermayeler ve özel hesap uygulamalarının Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Kamu İhale Kanunu'na tabi olmadığını ancak Sayıştay denetimi kapsamında bulunduğunu belirterek, "Bunlar merkezi yönetim bütçesi kapsamında değiller, bunları kapsama alarak Meclisin bütçe hakkını daha da güçlendiren yapıya kavuşturmuş olacağız." ifadelerini kullanmıştı.