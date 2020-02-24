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Dönere hijyen ve güvenilirlik sertifikası geliyor

UDOFED Genel Başkanı Mehmet Mercan, döner üretiminin çiftlikten çatala kadar denetimli olduğunun tüketici tarafından bilinmesi için sertifikasyon uygulamasının getirileceğini açıkladı.
Dönere hijyen ve güvenilirlik sertifikası geliyor

Uluslararası Döner Federasyonu (UDOFED) Genel Başkanı Mehmet Mercan, UDOFED'in 2020'ye ilişkin yol haritasının anlatıldığı basın toplantısında yaptığı konuşmada, Türk dönerinin yapısının ve toplum sağlığının korunması için çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini dile getirerek, bu kapsamda önemli çalışmalara imzalattıklarını bildirdi.

SERTİFİKASYON UYGULAMASI GETİRİLECEK

UDOFED tarafından döner üretiminin çiftlikten çatala kadar denetimli olduğunu belirtmek için sertifikasyon uygulaması getireceklerini ifade eden Mercan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konudaki çalışmalarımız 6 aydır sürüyor. Çalışmalarımızı bitirme aşamasındayız. 2020 yılı içerisinde uygulamayı üye markalarımızın zincir restoranlarında hayata geçireceğiz. Bu sertifika sayesinde, tüketilen dönerin elde edildiği hayvanın kulak küpe numarasından tutun da tabağa gelene kadar geçirdiği tüm süreçlerin denetimli olmasını sağlayacağız. Tüketici, UDOFED tarafından üye dönercilere verilen karekodu cep telefonlarından okutarak yediği dönerin hangi süreçlerden geçtiğini görebilecek."

Mercan, karekod sayesinde kesilen hayvanın sağlıklı olması, etlerin soğuk zincirde saklanması, hijyen, hile, tağşiş, taklit ve katkı gibi konularda güvence verilmiş olacağını vurguladı.

İLK OLARAK 2 BİN DÖNER RESTORANINDA BAŞLAYACAK

Mercan, sistemin ilk olarak UDOFED üyesi döner üreticilerinin restoranlarında uygulanacağının altını çizerek, bu restoranların sayısının 2 bini bulduğunu söyledi.

Zamanla Türkiye genelindeki tüm dönercilerin sertifikalı olmasını amaçladıklarını dile getiren Mercan, halihazırda herkesin döner satabildiği, bunun bir denetim altında olmasının zaruriyet gerektirdiğini vurguladı.

Mercan, kayıtsız ve izlenebilir olmayan sektörlerin tüketicilerin zihninde soru işaretlerine yol açacağını kaydederek, "Sertifikasyon sayesinde dönerle ilgili tereddütlerin ortadan kalkmasını ve tüketicinin sertifikalı tüm iş yerlerinde gönül rahatlığıyla döneri tüketmesini amaçlıyoruz." diye konuştu.

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