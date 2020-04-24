Donk'un acı günü: Sosyal medya hesabından duyurdu

Galatasaraylı Ryan Donk, büyükannesinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, corona virüs nedeniyle büyükannesinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Donk kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, ''Harika bir büyükannemiz vardı. Bu korkunç hastalık, onu bizden çok erken ayırdı ama onun bizi her zaman göreceğini biliyorum. Bedenen yanımızda olmasan da sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Seninle hep gurur duyacağız'' ifadelerini kullandı.