  • BIST 98.804
  • Altın 387,367
  • Dolar 6,9684
  • Euro 7,5001
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
»

Donk'un acı günü: Sosyal medya hesabından duyurdu

Galatasaraylı Ryan Donk, büyükannesinin korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.
Donk'un acı günü: Sosyal medya hesabından duyurdu

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, corona virüs nedeniyle büyükannesinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Donk kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, ''Harika bir büyükannemiz vardı. Bu korkunç hastalık, onu bizden çok erken ayırdı ama onun bizi her zaman göreceğini biliyorum. Bedenen yanımızda olmasan da sonsuza kadar kalbimizde yaşayacaksın. Seninle hep gurur duyacağız'' ifadelerini kullandı.

d-004.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TSSF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 bin lira destek21 Nisan 2020 Salı 09:29
  • Trabzonsporlu futbolcu Novak'ın şampiyonluk hedefi20 Nisan 2020 Pazartesi 14:52
  • Evde Ekipmansız Yapabileceğiniz 3 Etkili Egzersiz20 Nisan 2020 Pazartesi 12:42
  • FIFA eNations Cup'ta Türkiye'nin rakipleri belli oldu20 Nisan 2020 Pazartesi 09:14
  • Beşiktaşlı N'Koudou'dan Burak Yılmaz'a asist göndermesi19 Nisan 2020 Pazar 15:48
  • Beşiktaş ve Fenerbahçe antrenmanlara başlıyor19 Nisan 2020 Pazar 12:13
  • Milli basketbolcu Semih Erden: Umarım kısa sürede sahalara döneriz19 Nisan 2020 Pazar 11:32
  • Meksika liginde 5 yıllığına küme düşme kaldırıldı19 Nisan 2020 Pazar 09:06
  • Liglerin ertelenmesi sonrası gözler, haziranda kontratı bitecek futbolcuların üzerinde17 Nisan 2020 Cuma 14:38
  • Samuel Eto'o Kamerun'da 100 bin kişiye yardımda bulunacak17 Nisan 2020 Cuma 09:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti