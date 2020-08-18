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Dönüş yolundaki gurbetçilere, sınır kapılarında 'hijyen kiti'

EDİRNE Valiliği'nce tatillerini Türkiye’de geçirdikten sonra yurt dışında yaşadıkları ülkelere dönmek için Kapıkule’ye gelen gurbetçilere, koronavirüs önlemleri kapsamında 'hijyen kiti' dağıtılıyor.
Dönüş yolundaki gurbetçilere, sınır kapılarında 'hijyen kiti'

Haziran ayı ile birlikte ana vatanlarında tatillerini geçirmek için gelen gurbetçilerin geri dönüş yolculuğu başladı. Edirne Valiliği'nce de gurbetçilerin sağlıklı ve hijyenik koşullarda yolculuk yapabilmeleri için Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında 'hijyen kiti' dağıtılmaya başlandı. Edirne Valiliği Çevre Koruma Vakfı Müdürü Ali Eraslan, gurbetçilerin yanında olduklarını göstermek ve koronavirüse karşı dikkatli olmalarını sağlamak adına uygulamanın devam ettiğini belirtti. Gurbetçilerin izin dönüşünde de yanlarında olduklarını söyleyen Eraslan, "Edirne Valisi Sayın Ekrem Canalp’in talimatları doğrultusunda, vatandaşlarımızın geri dönüşlerinde yardımcı olabilmek, bir nebze katkı sağlayabilmek için Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarımızda vatandaşlarımıza dezenfeksiyon kiti veriyoruz. Maske, dezenfektan; yolculuklarının güzel geçmesi, sağlıkla yollarına devam edebilmeleri, ağızlarının da biraz tatlanması ve Edirne’yi hatırlamaları için de badem ezmesi, kavala kurabiyesi gibi ikramlarımız bulunmakta. Biz her şekilde Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızın her sene yaşadığı bu sıkıntılı süreçte Edirne Valiliği olarak yanlarında olacağız. Bu tarz küçük ama gönülleri fetheden ikramlarla kendilerini hoşnut bırakmaya çalışacağız" dedi.  

Çevre Koruma Vakfı Müdürü Eraslan, gurbetçilere dağıtılan 'hijyen kiti'nin içinde 2 maske, ıslak mendil ve 100 mililitrelik dezenfektan bulunduğunu söyledi. Eraslan ayrıca dezenfektanın Trakya Üniversitesi iş birliğiyle bugüne kadar 10 ton, maskenin de yerel imkanlarla 3 milyon adet olarak üretildiğini kaydetti. 

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