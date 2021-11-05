Dördüncü PN MİLGEM gemisi, kızağa alındı

Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı ASFAT, Türk savunma sanayinin en büyük ihracat projesi olan PN MİLGEM kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne teslim edilecek dördüncü PN MİLGEM gemisini Karaçi Tersanesi'nde kızağa aldı.

Bugün gerçekleştirilen PN MİLGEM dördüncü gemi kızağa alma törenine Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Amjad Khan Niazi ve ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün katıldı. Törende ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün, Türkiye ve Pakistan arasındaki iş birliğine vurgu yaptı. Esad Akgün, "PN MİLGEM projesinde bininci günü de tamamlıyoruz inşallah. Bin, birçoğu için sadece bir sayı gibi görünebilir ama bizim için her bir gün birikmiş hazinedir. Her gün deneyim ve iş birliği anlayışı, alın teri ve sıkı çalışmayla kazanılır" ifadelerine yer verdi.

Pakistan- Türkiye iş birliğinin 2 yıldır süren ve tasarımı tamamlanan Jinnah projesiyle genişlediğini vurgulayan Akgün, "Pakistan Karaçi'de inşa edilecek Jinnah Sınıfı Fırkateyn birlikte çalışma kültürümüzün başarısını gösteren daha büyük ve donanımlı bir gemi olacak" dedi.

Törende konuşan Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Amjad Khan Niazi de Türkiye ve Pakistan iş birliğine değindi. Esad Akgün'ün iki ülke arasındaki ilişkiler için söylediklerine tümüyle katıldığını vurgulayan Niazi konuşmasında "İki ülke arasındaki ilişkinin ilerleyen günlerde daha da gelişeceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

Savaş sistemleri açısından Pakistan donanmasına katkı sağlayacak olan PN MİLGEM, 2 adet 6'şar hücreli satıhtan havaya güdümlü mermi sistemi, 2 adet 3'er lançerli satıhtan satıha güdümlü mermi sistemi, 76 milimetre ana batarya top, torpido fırlatma sistemi, yakın hava savunma sistemi, 2 adet 25 milimetre uzaktan komutalı stabilize top sistemi (STOP), karinaya monteli sonar, torpido karıştırma/ aldatma Sistemi (TKAS) özellikleriyle öne çıkıyor.