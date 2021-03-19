Dört büyük kulüp ve Bankalar Birliği, Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'ne imza attı

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor kulüpleri ve Bankalar Birliği, Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'ne imza attılar. Buna göre; 4 büyük kulüp ve Türkiye Bankalar Birliği arasındaki anlaşma revize edildi.

DenizBank Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi İmza Töreni'ne; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yanı sıra Türkiye Bankalar Birliği yetkilileri katıldı.

NİHAT ÖZDEMİR: TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ AÇISINDAN YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR

TFF Başkanı Nihat Özdemir, törende yaptığı konuşmada, Türk futbolunda yeni bir sayfa açıldığını belirterek, "Türk futbolunun geleceği açısından yeni bir sayfa açılıyor. Bankalar Birliğiyle uzun süredir devam eden görüşmeler sonucunda bugün 4 güzide kulübümüz, yeni yapılandırma anlaşmasına imza atacak. Varılan mutabakatla kulüplerimiz, önceki dönemden daha uzun süreli yapılandırma şansına sahip olacaklardır. Türk futbolunun uzun yıllardır devam eden mali sorunları vardı. Zor bir dönemden geçiyoruz. Pandemi bu süreci daha da zorlaştırıyor. Böyle bir dönemde bu anlaşma kulüplerimizi ciddi bir şekilde rahatlatacaktır. Nefes almalarını ve önlerini görmelerini sağlayacaktır" dedi.

Kulüplerin sürdürülebilir finansal yapıya kavuşmalarını amaçladıklarını dile getiren Özdemir, "Gerek Türk futboluna destekleri, kulüplerimizin mali sorunlarına yapıcı yaklaşımları nedeniyle Hüseyin Aydın başta olmak üzere yapılandırma sürecinde olan tüm bankalarımıza teşekkür ediyorum. TFF olarak temel amacımız, kulüplerin sürdürülebilir finansal yapıya kavuşmasıdır. Takım harcama limitlerini titizlikle uyguluyoruz. Kısa sürede meyvelerini toplamaya başladığımıza inanıyoruz. Kulüplerin pandemi nedeniyle birçok gelirinden olduğu ve nakit akışlarında sıkıntılar yaşadığı bilinmektedir. Federasyon olarak UEFA ile birlikte anında aksiyonumuzu aldık. Lisanslama, transfer işlemlerinde ve takım harcama limitlerinde bazı esneklikler sağladık. Salgının ve etkilerinin en kısa sürede sona ermesini temenni ediyoruz. Türk futbolunun kurtuluşu mali disiplinde. UEFA'dan takımlarımızın ceza almasını istemiyoruz. TFF olarak günü kurtarmak için değil futbolumuzun geleceği için adımları atıyoruz ve taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz. Yeni spor kulüpleri yasasının Yüce Meclisten çıkmasını bekliyoruz. Türk sporunun ihtiyacı olan yeni yasanın, yeni tedbirlerle futbol ailesini daha disipline edeceğine inanıyoruz. Bu süreçte anlaşmalarına tam anlamıyla uymalarını kulüplerden bekliyoruz. Bugün 4 kulübümüz bu anlaşmaya imza atıyor. İhtiyacı olan diğer kulüplerin sorunlarını daha sağlıklı şekilde çözeceğine inanıyoruz. Türk futbolunda borcu olmayan örnek kulüpler de var. Onlara hem teşekkür ediyorum hem de onları tebrik ediyorum. Kulüplerimize zor günlerinde sahip çıkan, sporcuya değer veren, sporu seven Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve bankalarımızın genel müdürlerine teşekkür ediyorum. Futbolun yarınları için bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ: ÖNEMLİ OLAN BUNDAN SONRASI, BU ŞARTLARA UYABİLMEK. UYMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise, "Sürece son 1 senede dahil olduk. 2,5 sene evvel başlayan süreçte şartlardan dolayı girememiştik. Eylül, ekim ayında bu süreci tamamlamayı planlıyorduk ama sandığımızdan daha uzun sürdü. Daha çetrefilli bir süreç odu. Önemli olan bundan sonrası, bu şartlara uyabilmek. Uymak için elimizden geleni yapacağız, uyamadığımız dönemler de olacaktır. Buradaki en büyük çözüm, ilgili yetkililerle görüştüğümüzde de ifade ettik, burada da tekrar herkesin huzurunda söylemek istiyorum, bankaların da işini çok rahatlatacak bir çözümdür. Bu da bahis gelirlerinin eskiden olduğu gibi %4,5 - %5 olan kulüp paylarının tekrar bu seviyeye getirilmesi. Legal bahis son dönemde 60 milyar TL'ye kadar çıktı. Bunu kulüplerinin oranlarını kaynaktan kesip direkt bankalara olan borçlarını ödemek için de devletimiz kullanabilir. Bu, göreceksiniz hem süreci hızlandıracak hem de rahatlatacaktır. Gerçekçi bir çözümdür. Ve çözümdür. Bu süreçte çok kişiye teşekkür edilecek ama ben özellikle Sayın Hüseyin Aydın'a, Sayın Musa Arda'ya ve Berrin Mahmutoğlu'na hem kulüplerin hem de tüm bankaların arzu, talep, zaman zaman kapris, gerçekçi veya gerçekçi olmayan istekleri, ricaları, herkesi büyük bir sabırla son derece yapıcı bir şekilde asgari müşterekte buluşturdukları için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

MUSTAFA CENGİZ: MALİ DİSİPLİN ÇOK ÖNEMLİ. BİZİ UEFA BİRAZ DİSİPLİNE ETTİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise, şu konuşmayı yaptı:

"Şunu belirtmek isterim. Bir yıllık süreden bahsediliyor. Bu olay yaklaşık üç yıllık. Bu bir süreç. O dönemin TFF Başkanı Sayın Yıldırım Demirören'e buradan şahsen teşekkür ederim. Özellikle Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Bey'in çok büyük katkıları var. Üç yıldır uğraşıyorlar. Bazı kesimlerden de çok yoğun eleştiriler aldılar. Emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum. Sürecin başından beri olayın içinde olan, tanığı olan bir kişiyim. Süper Lig kulüplerinin o dönem, üç yıl önce 14 milyar TL borcu vardı. 4 milyar TL de toplam gelirleri vardı. Buradan bu mantıkla yola çıktık. Sevgili Mehmet Kasapoğlu bakanım göreve geldiği andan itibaren çok çaba gösterdi. Çözüm olarak bunun belirli bir yıla yayılması, o dönemde borçları karşılayabilmek için 10 yıla yayılması konuşuldu. Çünkü daha pandemi yokken hiç harcamasanız, şartlar ağır değilken, gereken vade dört yıldı. O yüzden biz dört yıl ile yola çıktık. Dört yıl geri ödemesiz, 10 yıllık vade ile... Bankaların o dönem bunun altından kalkması mümkün değildi. Bu anlaşmaya delalet gösteren, öncülük eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ederim. O dönem Sayın Berat Albayrak'ın büyük katkıları oldu. Ona da teşekkür ederim. Galatasaray Spor Kulübü açısından bakarsak, bizim açımızdan en çok yorulan Ziraat Bankası ve DenizBank. Hakan Ateş'e bu vesileyle teşekkür ederim. Diğer bankalara da saygılarımı sunarım. Galatasaray olarak fiziki bir ilişkimiz olmadı ama onların da çok büyük katkıları var. Bütün genel müdürlere, Türkiye Bankalar Birliği üyelerine buradan çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Aydın'ın dediği gibi çalışanları bu süreçte çok yoruldu. Bilvesile onlara teşekkür ederim. Bundan sonra şu yok; 9-9,5 yıl ödeme, İki yıl kolay... İki-üç yıl başkan ve yönetici olalım, har vurup harman savuralım diye bir şey asla yok. Özellikle amatör şubelerle ilgili düzenlemeler var. Yönetimlerin bunlara uyması gerek. Özellikle spesifik hale getirip kendi kulübümün başkan adayları için mesaj vermek istiyorum. Mali disiplin çok önemli. Bizi UEFA biraz disipline etti. Dört yıl satmadan alamama kuralı geldi. Biz manava çıkar gibi ne futbolcu ne sporcu alamadık. Onun cezalarını da çektik kadro darlığından. Özetle ben devletimize çok teşekkür ediyorum. Sporla yatıp kalkan bir futbol ülkesi olan halkımıza, milletimize mutluluklar, iyi seyirler, dürüst ve fair içinde yarışmalar diliyorum."

AHMET NUR ÇEBİ: UMARIM BU EMEKLERİN KARŞILIĞINI DEVLETE, MİLLETE BAŞARILARLA İADE ETME ŞANSI BULURUZ

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi de, bugünün bir milat olduğunu ifade ederek, "Popülist davranışlarla maalesef kulüpleri bu hale getirdik. Hepimiz bir şekilde hatalarımızı kabul etmek zorundayız. İçinde bulunduğumuz durum hiç hoş değildi. Bankalar gereken desteği vermemiş olsalardı Türk futbolunu daha ileri taşıyamayacaktık. Bunun için kendilerine minnettarız. Popülist yaklaşımlardan kaynaklanan kayıpları pandemi daha da artırmıştır. Mali disiplin içinde olmak zorundayız. Bu anlaşmayla bugünü kurtarmış olabiliriz ama geleceği kurtarmak için tüm yöneticilerin, başkanların mali disipline, gelir-gider dengesine sahip çıkmaları, popülist davranışlardan uzak durmaları gerekmektedir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteği için teşekkür eden Çebi, "Bir yıl önce Cumhurbaşkanımıza gidip durumu izah ettiğimizden bu zamana kadar geçen süre içinde zor günler geçirdik. Bize destek olanlar yine bankalar oldu. Cumhurbaşkanımıza yolumuzu açtığı için minnettarız. Bankalarımıza verdiği destekler için teşekkür ediyoruz. Bu büyük çalışmada bize çok katkısı olan banka çalışanlarına minnet duygularımla teşekkür etmeyi vazife biliyorum. Kıymetini bilelim, hayırlı olsun diyelim. Umarım bu emeklerin karşılığını devlete, millete başarılarla iade etme şansı buluruz" şeklinde konuştu.

AHMET AĞAOĞLU: BU SÖZLEŞMEYE UYMAYAN KULÜPLER ÖNCE CEZAYI BU ÜLKENİN SINIRLARI İÇİNDE TFF VE TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİNDEN YİYECEK

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise, Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi'ni sadece borçların yeniden yapılandırılması olarak değerlendirmenin doğru olmadığını vurgulayarak, "Yapmış olduğumuz anlaşmayı sadece borçların yeniden yapılandırması olarak değerlendirmek pek doğru bir bakış açısı olmaz. Aynı zamanda yıllardır var olan ve bir türlü uymadığımız UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kurallarının ihlalinin önüne geçilmesi açısından son derece önemli bir adım" diye konuştu.

Bordo-mavili futbol takımının, UEFA'dan aldığı men cezası nedeniyle bu sezon oynama hakkı elde etmesine rağmen Avrupa kupalarına katılamadığını hatırlatan Ahmet Ağaoğlu, "Geçen sezon Avrupa kupalarına katılma yasağı ile yüzleşen ve çok ciddi bir gelir kaybına uğrayan kulüp başkanı olarak konuşuyorum. Bugüne kadar yapmış olduğumuz finansal ihlaller bizi bu noktaya taşıdı. Türkiye Bankalar Birliği borçları yapılandırıyor ancak sözleşmenin içeriğine bakıldığında Cumhuriyet tarihinde ilk defa Türkiye Bankalar Birliği ve TFF, kulüplerin FFP kuralını ihlal etmesinin önüne geçiyor. Bu sözleşmeye uymayan kulüpler önce cezayı bu ülkenin sınırları içinde TFF ve Türkiye Bankalar Birliğinden yiyecek" dedi.