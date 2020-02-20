'Dört Büyükler'in başkanları bir araya geliyor

Türkiye Spor Yazarları Derneği , 26 Şubat'ta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenleneceğini açıkladı

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu açık oturuma davet etti.

TSYD'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"TSYD Levent Tesisleri’nde 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00’de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir.Tarafsız bir ortamda ve moderatörlüğünü Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz Tongsir’in yapacağı bu açık oturum bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanacaktır."