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“Dört” gözle beklenen dizi galasını Yenimahalle’de yaptı 

Sıra dışı konusu, özgün senaryosu, müzisyen oyuncu kadrosu ile “Dört” isimli dizinin galası, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapıldı.
“Dört” gözle beklenen dizi galasını Yenimahalle’de yaptı 

Pandemi nedeniyle bir yılı aşkın süredir mesleklerini icra edemeyen ancak sanattan da ayrı kalamayan bir grup Ankaralı müzisyen yeni bir başarıya imza attı. Sıra dışı konusu, özgün senaryosu, müzisyen oyuncu kadrosu ile “Dört” isimli dizinin galası, Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Karadeniz müziğinin sevilen sesi Selçuk Balcı ve çok sayıda davetlinin katıldığı gala gecesinde, dizinin 1’inci bölümü büyük beğeni topladı. 

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Yapımcılığını Asya Prodüksiyonun üstlendiği, senaryosu kadar müziklerinin de çok konuşulacağı dizinin oyuncu kadrosunda Savaş Yakupoğlu, Tolga Kaya, Coşkun Koyuncu ve Özge Aydın yer alıyor. SenaryosunuGülistan Oltulu’nun yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Fırat Doğan oturuyor.

Yaşar’dan sanatçılara tam destek
Gala gecesinde oyuncuları yalnız bırakmayan ve dizinin ilk bölümünü konuklarla birlikte izleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Pandemi süreci tiyatrocular, müzisyenler başta olmak üzere özellikle bazı meslek gruplarına büyük darbe vurdu. Sanat, bu zor günlerden çıkışımızı sağlayacak umudumuzu, yaşam sevincimizi artıran en önemli aşımız. Bu sıkıntılar atlatılana kadar hepimizin dayanışma içinde olması gerekiyor. Bugün dizide rol alan tüm sanatçı arkadaşlarımızı kutluyorum. Azim ve başarılarını da ayakta alkışlıyorum” dedi.

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İlk sezon 4 Nisan’da yayınlanacak
Pandemi döneminde pes etmeyip müzik yapamadıkları süreyi yeni bir projeyi hayata geçirerek değerlendiren bir grup müzisyen, “Dört” dizisinin çekimleri için geçtiğimiz aylarda kollarını sıvadı. Konusu, karakterleri, müzikleri ve kendine has yorumuyla izleyicisiyle dijital ortamda buluşacak olan dizi, gala gecesinde yayınlanan ilk bölümüyle şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Bir Ankara dizisi olarak YouTube (@dörtdizi) kanalında yayınlanacak olan “Dört” dizisi, 8 bölümden oluşan ilk sezonuyla 4 Nisan 2021’de izleyicisiyle buluşacak. Gerek Ankara’nın tarihî mekânlarında, gerekse meşhur cadde ve sokaklarında çekilen dizinin konusu ise eksik gördükleri adalet anlayışını kendilerince düzeltmeye çalışan Aksakal, Şair, Romeo ve Umay isimli “dört” karakterin hayatlarını ve başından geçen olayları konu alıyor.

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