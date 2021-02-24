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Dört il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Hakkari, Bitlis ile Muş için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.
Dört il için çığ, buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı bölgede, rüzgar kuzey ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 2-4 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Muş ve Hakkari'de 5, Van'da 4, Bitlis'te sıfır derece olması bekleniyor.

Yüksek kar örtüsünün bulunduğu, eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, kuvvetli buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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