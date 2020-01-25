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Dört kişi daha enkaz altından kurtarıldı

Elazığ'da gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki deprem sonrasında biri kent merkezinde biri Mustafa Paşa Mahallesi'nde , ikisi Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere 4 kişi daha enkaz altından kurtarıldı.
Dört kişi daha enkaz altından kurtarıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, AFAD ve UMKE başta olmak üzere ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişinin daha enkaz altından kurtarıldığı bildirildi. 

AFAD'ın twitter hesabından, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Elazığ'da görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce biri Gezin'de, biri de merkezde olmak üzere, iki kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır." ifadelerine yer verildi. 

Hamile kadın 12 saat sonra kurtarıldı

Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazında ekipler tarafından 12 saat sonra enkazdan bir kişi canlı çıkarıldı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Enkazdan çıkarılan kişinin hamile bir kadın olduğu öğrenildi.

13 saat sonra bir kişi daha çıkarıldı

Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından 13 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı.  

Foto galeri için  tıklayınYıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Video galeri için tıklayın: İki kişiyi daha enkaz altından sağ olarak çıkarıldı

 

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