Döşemeciler Zorda

Yenimahalle İvedik’te oto döşemecisi Onur Begit, dövizdeki gerilemeye rağmen malzeme fiyatlarının düşmediğini belirterek, “400 TL’ye aldığımız bally yapıştırıcıyı şimdi 1200 TL’ye, 35 liraya aldığımız kumaşın metresini 75 TL’ye alıyoruz” dedi.

Yenimahalle İvedik’te oto döşemeciliği yapan Onur Begit, girdi maliyetlerinin fahiş şekilde artmasından dolayı fiyatların yükseldiğine dikkat çekti.

BALLY YÜZDE 300 ZAMLANDI

Aldıkları ürünlerin yüzde 100’den fazla zamlandığını anlatan Begit, “Bizim en çok kullandığımız ürünlerin başında kumaş ve bally yapıştırıcı geliyor. Geçen sene ballynin tenekesini 400 TL’ye alıyorduk şimdi 1200 TL. Kumaşı toptancıdan aldığımız zaman metresini 35 lira civarında alıyorduk şu anda 70 ila 75 TL civarında, bunun KDV’si de var” dedi. Begit, girdi maliyetlerinin fahiş şekilde artmasından yakındı; bu artışları mecburen fiyatlara yansıttıklarını kaydetti. Begit, dövizdeki düşüşün malzeme fiyatlarına henüz yansımadığını, doların aynı seviyede gitmesi halinde en az bir ay içinde fiyatlara olumlu şekilde yansıyacağını söyledi.

4 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

İvedik 88 Oto’da hizmet verdiklerini anlatan Begit, “Her aracın döşemesini deri ya da kumaştan itinayla yapıyoruz. Sıradan bir aracın döşeme işlemi 2-3 gün sürüyor. Lüks bir aracın döşeme işlemi bir hafta sürüyor” dedi. Oto döşeme fiyatlarıyla ilgili bilgi veren Begit şunları söyledi: “Kumaştan yapılan döşeme işlemi 4 bin TL’den başlıyor, 10 bin liraya kadar çıkıyor. Hafifi deri döşeme ise 15 bin TL’ye kadar çıkıyor.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA