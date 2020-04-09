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Dost ve müttefik ülkelere yardım limiti belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, İçişleri Bakanlığı tarafından dost ve müttefik devletlere yapılacak yardım limiti 20 milyon lira olarak tespit edildi.
Dost ve müttefik ülkelere yardım limiti belli oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı) tarafından 3212 sayılı Kanun kapsamında 2020 yılında anlaşma akdedilmeksizin dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara mal veya hizmetin hibesi, mübadelesi veya yardım olarak verilmesinde uygulanacak parasal limit 20 milyon lira olarak belirlendi.

İçişleri Bakanınca yürütülecek dost veya müttefik devletlere ve bu devletlerde bulunan kamu veya özel nitelikteki kurum ve kuruluşlara protokolle verilebilecek mal ve hizmetlerin listesinde 5 madde yer aldı.

Söz konusu listede anlaşma akdedilmeksizin protokolle verilebilecek mal ve hizmetler şunlar:

"Dışişleri Bakanlığınca uygun mütalaa verilmesi şartıyla üçüncü ülkelere devri anlaşmalarla sınırlanmayan '5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun' kapsamında yayınlanan kontrole tabi malzeme listesinde yer alan malzemeler, bunlara ait dokümanlar, yedek parçalar ile arıza tespit danışmanlık bakım ve onarım hizmetleri. Birinci sıra kapsamına girmeyen malzemeler ile bunların arıza tespit, danışmanlık bakım ve onarım hizmetleri. Bilgi değişimi sağlayacak sistemlerin kurulması bu sistemlerin arıza tespit danışmanlık, bakım ve onarım hizmetleri. Süresi 12 haftayı aşmayan dost ve müttefik ülkelere verilecek eğitimler. Her türlü hava meydanı ve liman hizmetleri."

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