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Dostluk ve Kardeşlik Turnuvası

Çankırı Yaren Derneği'nin Başkent'te yaşayan Çankırılıların birlik ve beraberliğini pekiştirmek için organize ettiği 'Dostluk ve Kardeşlik Turnuvası' başladı.
Dostluk ve Kardeşlik Turnuvası

Ankara'da yaşayan Çankırılıların kaynaşması, dostluk ve kardeşliklerini pekiştirmesi için Çankırı Yarenler Derneği tarafından organize edilen 'Dostluk ve Kardeşlik Turnuvası' başladı. Çankırı'nın farklı ilçelerine bağlı 32 takımın yer aldığı turnuva, Ilgaz Kuyupınar Köyü ile Sumucak arasında yapılan müsabakayla başladı. İki takım da sahaya Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen kahraman askerlerimizi anan afişlerle çıktı. Turnuvanın en iddialı takımlarından olan Kuyupınar Köyü'nün 5-0'lık galibiyeti ile sona eren müsabaka, turnuvanın adına yakışır bir biçimde dostluk ve kardeşlik mesajlarıyla sona erdi.

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KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATMAYA ÇALIŞIYORUZ
Çankırı Yaren Derneği Kurucu Üyesi ve Denetim Sorumlusu Akif Erdoğan, turnuva hakkında gazetemize açıklamalarda bulundu. Etkinliklerin en çok da dostluk ve kardeşliğe ihtiyacımız olduğu bu gibi zamanlarda anlam kazandığını ifade eden Erdoğan, "Hepimiz farklı köylerde, ilçelerde dünyaya geldik. Farklı dünya görüşlerine sahibiz. Ama önemli olan atalarımızdan bize miras kalan 'Yaren' anlayışına sahip çıkmak ve o anlayışla hareket etmek. Oğuz Türkleri'nin sistemleştirdiği ve hassaten Çankırı'da kalıba girdiği yaren kültürü Türklüğün tarihi kadar köklü ve insana sorumluluk yükleyen bir sisteme sahip. Bizler de bu kültürü Başkentimiz Ankara'da yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

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ÖNEMLİ OLAN DOSTLUK
Turnuvanın da diğer kültürel faaliyetler gibi bir araç olduğunu belirten Kuyupınar Köyü Takım Sorumlusu Akif Erdoğan, "Bu turnuvaları geçtiğimiz senelerde de gerçekleştirdik. Maçlar esnasında rekabetin bir hayli yüksek olduğu anlar oluyor. Ama o ufak tartışmalar unutuluyor, bize güzel anılar kalıyor. 
Birbirini tanımayan aynı köyden insanlar bile bu turnuva ile birbiri ile tanıştı, kaynaştı. Bizim nesil bir nebze olsun kendi kültür ve manevi değerlerine sahip çıkmaya çalışıyor. Fakat evlatlarımız teknolojinin baş döndürdüğü bir zamanda dünyaya geldiler. Kendi öz benlikleri ve manevi değerlerini yozlaştıran birçok etken var. Bu gibi aktivitelerle onların da kendi kültürlerini tanımasına vesile olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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HEMŞEHRİLERİMİZİ DAVET EDİYORUZ
Müsabakalara tüm hemşehrileri ve Başkentlileri davet eden Kuyupınarlı Erdoğan, turnuvanın aşamaları hakkında da bilgi verdi. İlk etapta grup mücadelelerinin yaşanacağını söyleyen Erdoğan,  şöyle devam etti: "Toplamda 15 takımın bulunduğu turnuva 5'erli 3 grup olarak belirlendi. Gruplardan başarıyla çıkan takımlar, eşleşme usulüyle şampiyonluk için ter dökecek. Büyük finale gidecek takım ise 'Yaren Kupası'nı kazanmak için mücadele edecek.  Final müsabakalarımız şenlik havasında gerçekleşiyor. Çocuk, yaşlı, kadın hep beraber takımlarına destek olmak için maçların oynandığı sahaya akın ediyorlar. Turnuvadan sonra da tüm takım oyuncuları ortak bir yemekten sonra helalleşiyoruz. Böylece turnuvamız sona eriyor." 
  

Yusuf SAĞLAM/ İLKSAYFA

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