Döviz Bürolarının Önünde Uzun Kuyruklar Oluştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiye ilişkin açıklamalarının ardından vatandaşlar sabahın erken saatlerinde döviz bürolarına akın etti.

Ulus’ta objektiflerimize yansıyan karelerde, döviz bürolarının önünde uzun kuyruklar oluştuğu gözlemlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “ekonomiye önlem, TL’ye destek” paketi açıklamasından sonra dolar da sert düşüş yaşandı. Sabahın erken saatlerinde döviz alım-satım için döviz bürolarına giden vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Zaman zaman tartışmaların yaşandığı kuyrukta, vatandaşlar bir an önce döviz alım-satım işlemi yapabilmek için birbiriyle yarıştı.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE GELDİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı finansal alternatiflere ilişkin değerlendirmenin ardından vatandaşlar sabahın erken saatlerinde döviz bürolarına akın etti. Konu hakkında gazetemize bilgi veren vatandaşlar, döviz büroları açılmadan sabahın erken saatlerinde sıraya girdiklerini kaydetti.

DÖVİZ BOZDURDULAR

Konu hakkında gazetemiz bilgi veren vatandaşlar, dövizdeki sert düşüşe işaret ederek, “Cumhurbaşkanımızın açıklamaları sonrası, elimizdeki dövizleri bozdurmak için buraya geldik. Büroların açılmasını bekliyoruz. Dövizde sert düşüş yaşandı, daha fazla düşer korkusuyla bozdurmaya geldik. Umarım ekonomimiz bir an önce düzelir ve bu hayat pahalılığı son bulur” dedi.

ALAN DA VAR

Bazı vatandaşlar ise dövizin düşmesini alım fırsatı olarak değerlendirildiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı, “Döviz kurları anormal fiyatlara yükselmişti. Yurt dışına gideceğiz, döviz yüksek olduğu için gidemiyorduk. Bu düşüşü alım fırsatı olarak değerlendirdik ve döviz almaya geldik. Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçten bir an önce çıkmasını umut ediyoruz. Umarım her şey daha güzel olur.”

EMRAH ÖZCAN/İLKSAYFA