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Down sendromlu sporcunun örnek başarı hikayesi

Keçiören Belediyesi kurumsal sosyal medya hesaplarından her hafta Perşembe günü yayınlanan “Keçiören’in Yıldızları” isimli programın bu haftaki konuğu Down Sendromlu Milli Yüzücü ve Milli Basketbolcu Hasan Gökhan Kotan oldu.
Down sendromlu sporcunun örnek başarı hikayesi

BAŞKAN ALTINOK: AZİM VE GAYRETİNİN NETİCESİ BAŞARI OLDU
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Down Sendromlular Basketbol Dünya Şampiyonası`nda A Milli Takımın formasını da giyen Hasan Gökhan Kotan’dan övgüyle söz etti.  Altınok, “Gökhan azim ve gayretinin neticesinde boğazı yüzerek geçti. Boğazı herkes yüzerek geçemez, çünkü boğazda bir de akıntı var. Dünya üçüncüsü sporcumuzu canlı yayında tanıtmak bizler içim bahtiyarlık nedenidir. Bu anlamda gençlerimizi özgüveni yüksek bir şekilde geleceğe hazırlamalıyız. Gençlerimiz bizim göz bebeğimizdir. Gençlerimiz de elde ettikleri başarılarla ailelerine, devletimize ve milletimize karşı sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirmelidirler.” ifadelerini kullandı. 

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BAŞARI İÇİN ENGEL YOK 
Keçiören’in Yıldızları programının bu haftaki konukları olan Down Sendromlu Milli Yüzücü ve Milli Basketbolcu Hasan Gökhan Kotan, Down Sendrom Basketbol Milli Takım Antrenörü Osman Yiğenoğlu, Hayatın +1’i kitabının yazarı ve Hasan Gökhan Kotan’ın Babası Cevdet Kotan başarı için hiçbir engelin engel olamayacağına dikkati çektiler. 

BABA CEVDET KOTAN: ONLARCA MADALYANIN SAHİBİ OLDU”
Programda Hasan Gökhan Kotan’ın başarı öyküsünü anlatan baba Cevdet Kotan şu bilgileri aktardı:
“Hasan, yüzme ve basketbol antrenmanlarını Keçiören Belediyesi tesislerinde yapıyor. TRT’de kromozom kardeşler isimli belgesel filmimiz yayınlandı. Ben de Gökhan’ın hayatını anlatan Hayatın +1’i kitabını kaleme aldım. Hasan, Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu tarafından Portekiz’de düzenlenen Down Sendromlular Basketbol Dünya Şampiyonası’nda üçüncü oldu. Toplamda 70 şampiyonluk, 122 de dereceye girdiği madalyası var. İstanbul Boğazı’nı da dereceyle yüzdü. Fethiye’de 1200 Metre Deniz Şampiyonası’nda 2’ncilik elde etti.”

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HASAN GÖKHAN’IN BİRÇOK HOBİSİ VAR
Spor dışında çalışan Hasan Gökhan annesi Nuray Kotan’ın da yüzme öğrenmesine vesile olmuş. Anne Nuray Kotan da bu vesileyle Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzunda down sendromlu çocuklara yüzme öğretiyor. Hasan Gökhan paraşüte binmeyi, tarih kitapları okumayı, saz çalmayı ve türkü söylemeyi çok seviyor.

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