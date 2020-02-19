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Down sendromlu yüzücüden "Üniversite kapılarını bize de açın" çağrısı

Down sendromlu madalyalı yüzücü Berkay Orak, down sendromu, otizm gibi özel gereksinimleri olan gençlerin de üniversite eğitimi alabilmesi için YKS önündeki engellerinin kaldırılmasını istiyor.
Down sendromlu yüzücüden "Üniversite kapılarını bize de açın" çağrısı

Yüzmede birincilik madalyaları olan down sendromlu Berkay Orak (19), kendisi ve aynı durumdaki akranlarının üniversitelerin özel yetenek sınavlarına katılabilmeleri için Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) düzenleme yapılmasını istiyor.

Doğumundan kısa bir süre sonra down sendromu teşhisi konulan ve ailesinin desteğiyle hem eğitim hem de sosyal yaşamında aktif bir çocuk olarak büyüyen Berkay Orak, yüzmeye 11 yaşında başladı. Bu spor dalındaki yeteneğiyle izleyenleri kendine hayran bırakan Orak, yarışlardan çok sayıda madalya kazandı. Karşısına çıkan tüm engelleri aşmayı başararak geçen yıl liseden mezun olan Orak, iki oturumuna da katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yanlışlıkla bütün sorulara işaretleme yapınca baraj puanını geçemedi. Berkay Orak, bu nedenle üniversitelerin özel yetenek sınavlarına katılamamanın ve çok istediği antrenörlük hayalini gerçekleştirememenin üzüntüsünü yaşıyor.

Down sendromlu ve otizmli gençlerin üniversite eğitimi almalarının zorluklarına dikkati çeken Orak, YKS önündeki engellerin kaldırılmasını bekliyor.

"Antrenörlük okumak, çocukları eğitmek istiyorum"
Düzenli antrenman yaptığı Yenimahalle Hacı Sabancı Yüzme Havuzu'nda AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Berkay Orak, "Yüzmek bana moral veriyor. Yüzme en iyi spordur, sağlıktır." dedi.

Orak, bu sporun okul başarısını da artırdığını ifade ederek "YKS'yi kazanamadım, üniversiteye giremedim. Üniversitede antrenörlük okumak, çocuklara eğitim vermek istiyorum. Üniversiteye girişteki engellerimizin kaldırılmasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Çok sayıda madalya kazandığını dile getiren Orak, milli sporcu olmak istediğini söyledi.

"İnanıyorum ki bu durumdaki çocuklar için de düzenlemeler olacak"
Berkay'ın babası ve aynı zamanda yüzme antrenörü olan Özkan Orak da oğullarının mutlu ve sağlıklı bir çocuk olması için devamlı mücadele ettiklerini dile getirdi. Berkay'ın spora yetenekli olduğunu anlayınca hemen yüzmeye yönlendirdiklerini belirten Orak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Berkay, geçen sene düzenlenen YKS'nin iki oturumuna da katıldı. Oturumlar 3 saate yakın sürüyor. YKS'de ne sorulduysa Berkay da cevaplamaya çalıştı. 62 doğrusu var ama yanlışları doğruları götürdüğü, temel puanı olmadığı için bir yere yerleşme şansımız olmadı. İnanıyorum ki bu durumdaki çocuklar için de düzenlemeler olacak ve çocuklar eğitimlerine ara vermeden üniversiteye devam edebilecek." 

"YKS'de diğer çocuklarla aynı sorulara tabiler"
Oğlunun şu an lisanslı yüzücü olduğunu, bölge, Türkiye şampiyonaları ve okul yarışlarında birincilik ve ikincilikler elde ettiğini anlatan Orak, YKS'deki baraj sorununun çözümünün özel gereksinimli çocukların hayata bakış açılarını değiştireceğine dikkati çekti. Orak, "Özel gereksinimli çocuklar, YKS'de diğer çocuklarla aynı sorulara tabi. Onlar için lisedeki BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı) planlarına göre sorular hazırlanması gerekir veya becerisine göre özel yetenek sınavlarına doğrudan girmeleri sağlanabilir." çağrısını yaptı. 

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