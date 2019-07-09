Down Sendromlu Zeliha'nın hayali gerçek oldu

Altındağ Belediyesi, gelinlik giyip kendi düğününde oynama hayali olan down sendromlu Zeliha'nın bu hayalini gerçeğe dönüştürdü.

Zübeyde Hanım Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi, down sendromlu Zeliha Berberoğlu (28), yıllarca hayalini kurduğu gelinlik ve düğün hayallerine, Altındağ Belediyesi sayesinde kavuştu. Merkezde spor etkinlikleri, gezi ve hobi kurslarına katılarak kendisini geliştiren 28 yaşındaki down sendromlu Zeliha'nın, gelinlik giyme ve kendi düğününde oynama hayalinden haberdar olan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, Zeliha'yı hayallerine kavuşturmak için harekete geçti. Merkez bahçesinde, Zeliha'nın hayallerinin gerçeğe dönüşmesi için sade bir etkinlik düzenlendi. Zeliha'yı bu mutlu gününde annesi Döndü Berberoğlu, akrabaları ve merkez üyesi arkadaşları da yalnız bırakmadı.

MUTLULUK GÖZYAŞLARI

Beyaz gelinliğiyle, alkışlar eşliğinde düğünün yapılacağı alana gelen Zeliha, mutluluk gözyaşları döktü. Çok heyecanlandığı gözlerden kaçmayan Zeliha, sevinciyle herkesi duygulandırdı. Zeliha'nın mutluluğu için hiçbir detayın gözlerden kaçmadığı organizasyonda, düğün gelenekleri de bir bir yerine getirildi. Önce kına türküleri eşliğinde Zeliha'nın eline kına yakıldı, daha sonra Zeliha yıllardır hayalini kurduğu düğünde doya doya eğlendi. Zeliha'nın en çok eğlendiği an ise gelin çiçeğini atma anı oldu. Gelin çiçeğini heyecanla bekleyen arkadaşlarına fırlatan Zeliha, neşeli anlar yaşadı.

"GELİNLİĞİM ÇOK GÜZEL"

Zeliha'nın bu mutlu gününe ortak olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren katılımcılar ise, neşeyi ve hüznü bir arada yaşadıkları bir gün geçirdi. Düğün pastasını da büyük bir keyifle kesen Zeliha, daha sonra objektiflere mutluluk pozları verdi. Düğün boyunca bir an olsun yerinde duramayan Zeliha, mutluluğunu, "Gelin olduğuma inanamıyorum. Çok heyecanlıyım. Hep gelinlik giymek istiyordum. Herkese çok teşekkür ederim. Gelinliğim çok güzel, çok beğendim. Herkes geldi. Çok mutluyum..." sözleriyle dile getirdi.

"GELİN OLMAK İSTİYORDU"

Kızını beyaz gelinlik içinde görmekten büyük mutluluk duyduğunu söyleyen anne Döndü Berberoğlu ise, düğün boyunca hem mutluluk hem de hüzün gözyaşları döktü. "Zeliha yıllardır gelin olmanın hayalini kuruyordu" diyen anne Döndü Berberoğlu "Eş dost, akrabanın düğünlerine gittiğinde çok özeniyordu, ben de gelin olmak istiyorum diyordu. O üzülünce ben de çok üzülüyordum. Zeliha'nın bu hayalinden merkezdeki hocalarımıza bahsetmiştim. Allah razı olsun, onlar da böyle bir organizasyon yaptılar. Belediyemiz her şeyi düşünmüş. Gelinliği, pastası, müziği, hepsi çok güzeldi. Altındağ Belediye Başkanımız Asım Balcı'ya, bize bu mutluluğu yaşattığı için çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.