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Drift şampiyonunun kazadan önce makas attığı görüntüler ortaya çıktı

Drift şampiyonunun kazadan önce makas attığı görüntüler ortaya çıktı
Avcılar'da, dünya drift şampiyonalarında derece elde eden Selim Bayrak, TEM Otoyolu'nda lüks otomobiliyle kaza yaptı. Bayrak'ın kaza yapmadan önce makas attığı görüntüler ortaya çıktı. 

Bir vatandaş ise kaza yapan Bayrak'a ilginç bir şekilde tepki gösterdi. Bayrak'a küfür eden vatandaş daha sonra da otomobili kullanış şeklini eleştirdi. Bayrak ise kendisini görüntüleyen vatandaşa "İşine git" diye tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

MAKAS ATTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Selim Bayrak'ın saniyeler önce hem kendini hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye sokarak, lüks otomobiliyle makas attığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Bayrak otomobiliyle, süratli şekilde araçların arasından makas atarak ilerliyor. Bu anlar da arkadan gelen başka bir otomobilin kamerasına yansıyor.

İDARİ VE ADLİ İŞLEM YAPILDI

Öte yandan Selim Bayrak hakkında "Arka arkaya birden fazla kez şerit değiştirmek" suçundan idari işlem, "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan" da adli işlem yapıldı.

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