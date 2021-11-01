  • BIST 1.536,320
  • Altın 549,70
  • Dolar 9,5339
  • Euro 11,0664
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 11 °C
»

Drift tutkunları Yakacık’ta buluştu

Yenimahalle Belediyesi ve Yer6fest girişimcileri işbirliğinde drift tutkunları Yakacık’ta buluştu.
Drift tutkunları Yakacık’ta buluştu

‘Sokaklar değil, pistler konuşsun’ sloganıyla şovlarını gerçekleştiren amatör drift pilotları, yeteneklerini sergilerken yağmura rağmen alanı dolduran seyircilere de unutulmaz anlar yaşattı. 
Yenimahalle Belediyesi Yakacık Kurban satış ve kesim alanında bir araya gelen Yer6fest üyeleri, Driftseverlere görsel bir şölen sundu.

drift-2.jpg

Sokaklarda değil güvenli alanlarda yapılmalı

Drift tutkunlarının dikkat etmesi gereken en önemli hususun kimsenin can güvenliğini tehlikeye sokmadan belirlenen alanlarda drift yapılması gerektiğini kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Drift bir spordur. Sokaklarda ve trafikte değil, drift için belirlenen alanlarda yapılmalıdır. Bunun için drift sporuna diğer belediyelerle de görüşülerek bir yer verilmelidir. Bu sayede hem sporcuların hem de vatandaşların can güvenliği sağlanmış olur” dedi.

drift-3.jpg

Yer6Fest Başkanı Kenan Şimşek de, “Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar desteğini verdi, bu alanlarda bize drift yapma imkânı sağladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Demir yumruklar madalyaya doymuyor02 Kasım 2021 Salı 00:04
  • Ankara Kent Konseyi'nden Logo Yarışması02 Kasım 2021 Salı 00:03
  • Ankara’nın muhtarları müzede02 Kasım 2021 Salı 00:02
  • Başkentli çocukların seçim heyecanı02 Kasım 2021 Salı 00:01
  • Atışmak İçin Etimesgut’ta Buluştular01 Kasım 2021 Pazartesi 00:09
  • Çalışmalar hızlandı01 Kasım 2021 Pazartesi 00:08
  • Öğrencilerle tohum ekti01 Kasım 2021 Pazartesi 00:07
  • Keçiören Pentatlon Yarışlarına Ev Sahipliği Yaptı01 Kasım 2021 Pazartesi 00:06
  • AFAD Eğitmen Sertifikalarını Aldılar01 Kasım 2021 Pazartesi 00:05
  • Silajlık mısır ücretsiz dağıtılacak01 Kasım 2021 Pazartesi 00:04
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti