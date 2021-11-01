Yenimahalle Belediyesi ve Yer6fest girişimcileri işbirliğinde drift tutkunları Yakacık’ta buluştu.

‘Sokaklar değil, pistler konuşsun’ sloganıyla şovlarını gerçekleştiren amatör drift pilotları, yeteneklerini sergilerken yağmura rağmen alanı dolduran seyircilere de unutulmaz anlar yaşattı.

Yenimahalle Belediyesi Yakacık Kurban satış ve kesim alanında bir araya gelen Yer6fest üyeleri, Driftseverlere görsel bir şölen sundu.

Sokaklarda değil güvenli alanlarda yapılmalı

Drift tutkunlarının dikkat etmesi gereken en önemli hususun kimsenin can güvenliğini tehlikeye sokmadan belirlenen alanlarda drift yapılması gerektiğini kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Drift bir spordur. Sokaklarda ve trafikte değil, drift için belirlenen alanlarda yapılmalıdır. Bunun için drift sporuna diğer belediyelerle de görüşülerek bir yer verilmelidir. Bu sayede hem sporcuların hem de vatandaşların can güvenliği sağlanmış olur” dedi.

Yer6Fest Başkanı Kenan Şimşek de, “Yenimahalle Belediye Başkanımız Fethi Yaşar desteğini verdi, bu alanlarda bize drift yapma imkânı sağladı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.