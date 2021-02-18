Drift yaptıktan sonra kaçan otomobil, kovalamacada polis aracına çarptı

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde drift yaptıktan sonra kaçan ve ‘dur’ ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, kovalamaca sırasında polis aracına çaptı. Kazanın ardından yakalanan otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.

Çorlu’nun Rumeli Mahallesi Dibek Sokak üzerinde dirift yapan bir otomobil, park halindeki bir araca çarparak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan aracı yakalamak için çalışma başlattı. Kaçan otomobili, Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde gören polis ekipleri, ‘dur’ ihtarında bulundu, ancak araç sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya devam etti. Polisin de takviye ekiplerle kovaladığı araç, Devlet Hastanesi önünde ters yola girip, önünü kesmeye çalışan polis aracına çarparak durdu. Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, kaçan otomobilde bulunan 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Araçtaki şüphelilere, dirift yapmaktan 12 bin lira para cezası uygulanırken, otomobil de 2 ay trafikten men edildi. Şüpheliler hakkında ayrıca, soruşturma başlatıldı.