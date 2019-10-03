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DSİ’den Gölbaşı’na destek sözü

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek DSİ Genel Müdürü  Mevlüt Aydın’ı makamında ziyaret ederek, Gölbaşı’nda yapılacak yatırım ve projelerin desteklenmesi konusunda söz aldı.
DSİ’den Gölbaşı’na destek sözü

Birçok konunun görüşüldüğü ziyarette Gölbaşı Belediyesi ve DSİ arasında gerçekleştirilen proje ve yatırımlar üzerinde değerlendirmeler yapılırken, Başkan Şimşek ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. 

“ISLAHLA EYMİR VE MOGAN DAHA TEMİZ OLACAK”

Eymir ve Mogan Gölü’nü besleyen Sukesen Deresi’nin ıslah edilmesi için ihale aşamasının tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Başkan Şimşek “DSİ Genel Müdürümüz sayın Mevlüt Aydın’ı ziyaretimizde, dere ıslahıyla ilgili resmi yazışmaların devam ettiği ve ihale sürecinin yakında başlayacağı bilgisini aldık . İhalenin tamamlanması ve yapım işinin sona ermesi ile birlikte yıllardır özlemle beklediğimiz dereler daha temiz olacak. Derelerin ıslahıyla birlikte Mogan ve Eymir göllerimiz daha da temiz olacak ” diye konuştu.
 

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