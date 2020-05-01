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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus Sağlık Bakanı Koca'yı sosyal medyada takibe aldı

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Ghebreyesus, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı sosyal medyada takibe aldı.
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus Sağlık Bakanı Koca'yı sosyal medyada takibe aldı

Bakan Koca'yı Twitter'da takibe alan DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, sosyal medya hesabından Koca'nın "DSÖ Genel Direktörü Sn. @DrTedros Başkanlığında yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında, COVID-19'la mücadelemizin sonuçlarını sunduk. Salgına yaklaşım stratejimizi, elde ettiğimiz başarıları ve tecrübelerimizi katılımcı ülkelerle paylaştık. Türkiye'nin sunumu ilgi gördü." paylaşımını retweet etti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus'un Twitter hesabında Türkçe paylaşıma yer vermesi dikkati çekti.

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