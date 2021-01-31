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DSÖ heyeti Vuhan’daki gıda pazarını ziyaret etti

DSÖ heyeti, Vuhan’daki saha çalışmalarının 3'üncü gününde gıda dağıtım merkezi olarak bilinen Baishazhou gıda pazarında saha çalışmalarına devam etti.
DSÖ heyeti Vuhan’daki gıda pazarını ziyaret etti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ekibi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştırmak üzere salgının çıktığı Vuhan kentinde deniz ürünleri gıda pazarında incelemelerde bulundu.

DSÖ heyeti, Vuhan’daki saha çalışmalarının 3'üncü gününde gıda dağıtım merkezi olarak bilinen Baishazhou gıda pazarında saha çalışmalarına devam etti.

Öte yandan heyetin, Kovid-19’un ilk dönemlerini yansıtan bir müzeyi ziyaret ettiği belirtildi.

Heyet, virüsün kökenini araştırmak için başlattığı saha çalışmalarında Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesini ve Vuhan Jinyintan hastanesinde incelemelerde bulunmuştu.

ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyet, 14 Ocak'ta özel uçakla kente gelmişti.

Kente vardıktan sonra 14 günlük karantinaya alınan heyet, bu süreçte Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.

DSÖ heyeti, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizeler alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

- Kovid-19 ilk kez Vuhan'daki gıda pazarında görülmüştü

Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez, Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığı"nın ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

- Çin, soruşturma çağrılarını geri çevirmişti

Çin, daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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