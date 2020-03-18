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DSÖ koronavirüs aşısının testlerine başlandığını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs aşısının ilk testlerine başlandığını duyurarak, "Virüsün genetik dizisi çıkarıldıktan sadece 60 gün sonra aşının ilk testlerine başlandı. Bu hayal edilemeyecek bir başarı" dedi.
DSÖ koronavirüs aşısının testlerine başlandığını açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip Koronavirüse karşı aşının ilk testlerine başlandığını belirtti.

Sputnik'in haberine göre; Cenevre’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Ghebreyesus, "hayal edilemeyecek bir başarıya imza atılarak virüsün genetik dizisinin çıkarılmasından sadece 2 ay sonra Kovid-19’a karşı aşının ilk testlerine başlandığını" duyurdu.

Ghebreyesus, “Aşının ilk testleri, virüsün genetik dizisi çıkarıldıktan sadece 60 gün sonra aşının ilk testlerine başlandı. Bu hayal edilemeyecek bir başarı. Dünyanın dört bir yanındaki araştırmacılara, deneysel ilaçları sistematik olarak değerlendirmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

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